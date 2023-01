Lista premier na konsolach Xbox i PC. Trzy nowości w Xbox Game Pass i nie tylko

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Użytkowników wspomnianych platform czeka całkiem ciekawy tydzień, w którego trakcie będą mieli okazję zapoznać się z dwunastoma nowymi tytułami. Najciekawszą pozycją w zestawieniu wydaje się konsolowa wersja Age of Empires II: Definitive Edition, która już we wtorek trafi na Xbox Series X/S oraz do biblioteki Xbox Game Pass.



Tego samego dnia usługa Microsoftu zostanie również wzbogacona o Inkulinati – strategię turową od polskiego studia Yaza Games, w której gracze wcielają się w średniowiecznego iluminatora. Dzień wcześniej – 30 stycznia – abonenci amerykańskiej firmy otrzymają również dostęp do Roboquest. Subskrybenci giganta z Redmond otrzymają więc w przyszłym tygodniu kilka ciekawych nowości.



Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, w przyszłym tygodniu gracze PC oraz posiadacze konsol Xbox będą mogli zapoznać się z 12 nowymi tytułami, a na uwagę zasługuje również m.in. Deliver Us Mars, czyli kontynuacja ciepło przyjętego Deliver Us The Moon. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na sprzętach Microsoftu oraz komputerach osobistych znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (30 stycznia – 3 lutego 2023):