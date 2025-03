Mocne słowa Linkin Park o swoim najnowszym singlu: „To najlepsza piosenka, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy”

Choć fani wciąż cieszą się niedawno wydanym albumem "From Zero", Linkin Park nie zwalnia tempa. Podczas ceremonii iHeartRadio Awards zespół ujawnił szczegóły dotyczące nowego utworu "Up from the Bottom", który ma ukazać się już w czwartek, 27 marca.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie "Up from the Bottom" wpisuje się w strategię promocyjną zespołu. Może to być samodzielny singiel, ale również zapowiedź deluxe edition albumu "From Zero", który ukazał się w listopadzie 2024 roku. Choć promocja płyty nieco zwolniła, nowy utwór mógłby ponownie rozbudzić zainteresowanie wokół niej.

Kilka utworów Linkin Park wciąż utrzymuje się na listach Billboardu, a album "From Zero" przyniósł hity pokroju "The Emptiness Machine" oraz "Heavy as the Crown", które szybko stały się wielkimi przebojami w rockowych i hardrockowych zestawieniach.

Istnieje także możliwość, że "Up from the Bottom" będzie zapowiedzią kolejnego pełnowymiarowego albumu. Byłoby to dość wcześnie na nowy projekt, ale biorąc pod uwagę sukces zespołu po powrocie, Linkin Park może chcieć wykorzystać impet i podtrzymać entuzjazm fanów.

Dla zainteresowanych przypomnę także o tekście dotyczącym największych hitów muzycznych w grach, gdzie zespół Linkin Park stanowi ważną część gamingowej historii. Zespół niejednokrotnie angażował się w wirtualny świat i często ze sporymi sukcesam.