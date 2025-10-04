Linkin Park prezentuje kolejne nagranie live w wysokiej jakości. Tym razem możemy posłuchać utworu "Stained"

Zespół Linkin Park udostępnił na swoim oficjalnym koncie w serwisie YouTube kolejny utwór z płyty “From Zero” w wykonaniu koncertowym. Od czasu premiery płyty z nową wokalistką Emily Armstrong i perkusistą Colinem Brittainem, amerykański zespół regularnie wrzuca po jednym nagraniu kolejnego utworu, ale nie są one rejestrowane podczas tego samego koncertu, ale podczas różnych wystąpień, z różnych części świata.

Nowe nagranie live zespołu Linkin Park

“Stained” jest już ósmym oficjalnym nagraniem live z albumu “From Zero”, ale zespół wrzuca do sieci także inne kultowe hity. Możecie zatem na ich oficjalnym kanale posłuchać także “In the End”, “Papercut”, “Numb” lub “What I’ve Done”, a wszystko to oczywiście w wykonaniu Emily Armstrong. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będziemy mogli posłuchać pełnej płyty “From Zero” w wersji live, bowiem do uzupełnienia jej podstawowej wersji brakuje już tylko trzech piosenek. Chyba, że Linkin Park zdecyduje się pójść o krok dalej i zarejestrować także trzy dodatkowe utwory z wersji Deluxe.