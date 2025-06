Linkin Park dołącza do elitarnego klubu miliarda streamów na Spotify. Ten szczyt zdobyło "Faint"

To wyjątkowy tydzień dla fanów Linkin Park i to nie tylko ze względu na premierę specjalnej edycji albumu “From Zero: Deluxe Edition” z dodatkowymi, nowymi utworami, ale także przez sukces jednego z najbardziej kultowych utworów w dorobku amerykańskiego zespołu. Utwór „Faint” z kultowego albumu “Meteora” oficjalnie przekroczył próg miliarda odtworzeń na platformie Spotify, a to nie jest taki prosty wyczyn.

“Faint” przekracza miliard odtworzeń na Spotify

Dzięki temu sukcesowi Linkin Park dołącza do elitarnego grona artystów z sześcioma utworami w "Spotify Billions Club", zrównując się tym samym z legendarnym zespołem Queen. Co ciekawe, kolejny kawałek zespołu jest już bardzo blisko podobnego wyniku. „One Step Closer” z debiutanckiego albumu “Hybrid Theory” osiągnął już około 957 milionów streamów i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku przekroczy magiczną granicę miliarda. Znając fanów Linkin Park, raczej jest to kwestia niezbyt długiego czasu.