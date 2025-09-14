Zaloguj się lub Zarejestruj

Limp Bizkit wydają pierwszy singiel od czterech lat. Zespół wspomina Chestera Benningtona i Davida Bowiego

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 19:00
Limp Bizkit po bardzo długiej przerwie wydali singiel “Making Love To Morgan Wallen”, w których odnoszą się między innymi do Chestera Benningtona i Davida Bowiego.

Limp Bizkit powrócili z nowym singlem “Making Love To Morgan Wallen” po czterech latach przerwy. Jest to pierwszy udostępniony utwór od czasu albumu “Still Sucks” z 2021 roku. Singiel jest utrzymany w żartobliwym stylu i nawiązuje do twórczości gwiazd muzyki w tym Chestera Benningtona i Davida Bowiego.

Fred Durst – Limp Bizkit
Fred Durst – Limp Bizkit

Limp Bizkit wypuszcza pierwszy singiel od czterech lat

Piosenka rozpoczyna się hołdem dla zmarłego wokalisty Linkin Park, Chestera Benningtona, ale chwilę później Fred Durst wplata także wers o Davidzie Bowiem (“I’ll chop you up if I’m under pressure”). Dalej frontman serwuje absurdalne rymy o Napsterze, jeździe nocą na skuterze w pelerynie czy wyproszeniu z resortu Donalda Trumpa. Zwrotki z minimalistycznym podkładem przechodzą w ciężki, gitarowy refren w starym stylu Limp Bizkit. Tytułowy Morgan Wallen pojawia się dopiero pod koniec numeru w słowach “Makin’ love to Morgan Wallen in an elevator/I’ll be the greatest motherfucker that you ever hated.”

Singiel miał wcześniej wyciec do sieci i Fred Durst oskarżył o to jednego z perkusistów z Instagrama. Sam Wallen w maju wydał czwarty album “I’m The Problem”, na którym współpracował między innymi z Tate McRae i Post Malonem. Rok wcześniej wspólnie z Postem nagrał hit “I Had Some Help”, nominowany do nagrody BRIT 2025.

Limp Bizkit ostatnio można było zobaczyć między innymi na Reading Festival 2025, gdzie pokazali esencję swojego koncertowego szaleństwa. Z kolei ich ostatni album “Still Sucks” otrzymał trzy gwiazdki od serwisu NME:

Limp Bizkit nie próbują pisać historii na nowo ani zdobywać młodego pokolenia. Mają wciąż tę samą energię i robią swoje, czy ci się to podoba, czy nie.

Posłuchajcie nowego singla Limp Bizkit “Making Love To Morgan Wallen”:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/limp-bizkit-share-making-love-to-morgan-wallen-their-first-single-in-four-years-3892324

