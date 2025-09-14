Limp Bizkit wydają pierwszy singiel od czterech lat. Zespół wspomina Chestera Benningtona i Davida Bowiego

Limp Bizkit po bardzo długiej przerwie wydali singiel “Making Love To Morgan Wallen”, w których odnoszą się między innymi do Chestera Benningtona i Davida Bowiego.

Limp Bizkit powrócili z nowym singlem “Making Love To Morgan Wallen” po czterech latach przerwy. Jest to pierwszy udostępniony utwór od czasu albumu “Still Sucks” z 2021 roku. Singiel jest utrzymany w żartobliwym stylu i nawiązuje do twórczości gwiazd muzyki w tym Chestera Benningtona i Davida Bowiego.

Limp Bizkit wypuszcza pierwszy singiel od czterech lat

Piosenka rozpoczyna się hołdem dla zmarłego wokalisty Linkin Park, Chestera Benningtona, ale chwilę później Fred Durst wplata także wers o Davidzie Bowiem (“I’ll chop you up if I’m under pressure”). Dalej frontman serwuje absurdalne rymy o Napsterze, jeździe nocą na skuterze w pelerynie czy wyproszeniu z resortu Donalda Trumpa. Zwrotki z minimalistycznym podkładem przechodzą w ciężki, gitarowy refren w starym stylu Limp Bizkit. Tytułowy Morgan Wallen pojawia się dopiero pod koniec numeru w słowach “Makin’ love to Morgan Wallen in an elevator/I’ll be the greatest motherfucker that you ever hated.”