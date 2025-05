Lilo & Stitch podbija amerykańskie kina i otwiera kinowe lato. Takiego wyniku na start nie spodziewał się nikt

To duży sukces na koncie Disneya.

Dzień Pamięci w kinach upłynął pod szyldem Disneya. Jedno z najważniejszych amerykańskich świąt narodowych, obchodzone w ostatni poniedziałek maja, ma także dodatkowe znaczenie — to symboliczny początek sezonu letnich blockbusterów, w którym premiery największych tytułów przyciągają miliony widzów do kin. W tym roku bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się film Lilo & Stitch.

Lilo & Stitch podbił amerykańskie kina i zainaugurował kinowe lato

Nowa wersja kultowej animacji Disneya odnotowała oszałamiające 180 milionów dolarów wpływów podczas czterodniowego weekendu, co czyni ją największym otwarciem w historii tego świątecznego okresu. To tym bardziej imponujące, że pierwotnie film miał trafić bezpośrednio na platformę Disney+, zanim studio zdecydowało się zmienić strategię i dać mu pełne kinowe wejście. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku Vaiany 2. Szacuje się, że aktorska wersja Lilo & Stitch kosztowała około 100-120 milionów dolarów, więc film jest już na prostej drodze do osiągnięcia sukcesu kasowego.