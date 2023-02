Like a Dragon: Ishin! na nowym zwiastunie. Kazuma Kiryu wkracza do akcji

W Like a Dragon: Ishin! dostępna będzie bowiem skórka o nazwie „Dragon of Dojima”, dzięki której gracze będą mogli ubrać głównego bohatera samurajskiego spin-offu w charakterystyczny strój wspomnianego Kazumy Kiryu . Skin dostępny będzie również dla wszystkich użytkowników, którzy zdecydują się na kupno Edycji Deluxe.

Pod koniec stycznia gracze mieli okazję zobaczyć fabularny zwiastun Like a Dragon: Ishin! Tymczasem premiera gry zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że SEGA postanowiła podzielić się kolejnym materiałem promocyjnym wspomnianej produkcji. Najnowszy zwiastun skierowany jest do wszystkich miłośników Kazumy Kiryu, czyli głównego bohatera serii Yakuza.

Wciel się w Sakamoto Ryomę i wyrusz do Kioto, aby znaleźć zabójcę swojego ojca, oczyścić się z zarzutu morderstwa i odzyskać honor. W ten sposób położysz kres erze samurajów i na zawsze zmienisz przyszłość Japonii. Wyciągnij miecz, załaduj rewolwer i dołącz do rewolucji w tej burzliwej historycznej przygodzie – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 21 lutego, czyli w najbliższy wtorek. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.