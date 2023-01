Like a Dragon: Ishin! Blade of Vengeance – sprawdź najnowszy trailer

Premiera Like a Dragon: Ishin! zbliża się wielkimi krokami, dlatego twórcy z Ryu Ga Gotoku Studio postanowili nieco podgrzać atmosferę. Deweloperzy wspólnie z wydawcą – firmą SEGA – oddali w ręce graczy najnowszy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Like a Dragon: Ishin! zabierze nas do Kioto

Blade of Vengeance – tak zatytułowany został najnowszy trailer. Wideo skupia się na prezentacji podstaw fabuły, ale nie zabrakło w nim akcji. Przypomnijmy, że głównym bohaterem gry jest Sakamoto Ryoma i to właśnie w jego postać wcielimy się w trakcie zabawy. W trakcie opowieści wyruszymy w podróż do Kioto, aby znaleźć zabójcę swojego ojca, oczyścić się z zarzutu morderstwa i odzyskać utracony honor.



„Kioto lat 60. XIX wieku nękane jest przez wszechobecne nierówności. W tym właśnie czasie jeden samuraj zmieni bieg historii w swoim poszukiwaniu sprawiedliwości. Położysz kres erze samurajów i na zawsze zmienisz przyszłość Japonii. Wyciągnij miecz, załaduj rewolwer i dołącz do rewolucji w tej burzliwej historycznej przygodzie, którą mogli stworzyć tylko twórcy Yakuzy: Like a Dragon” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 lutego 2023 roku. Warto wspomnieć, że decyzja o przygotowaniu odświeżonej wersji samurajskiego spinn-offu serii Yakuza i wydaniu go na zachodnim rynku zapadła dzięki sukcesowi Ghost of Tsushima. Twórcy zauważyli sukces produkcji od Sucker Punch, co utwierdziło ich w przekonaniu, że Like a Dragon: Ishin! da sobie radę w Ameryce.