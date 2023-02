Like a Dragon: Ishin! z wersją demo. Gracze mogą sprawdzić tytuł przed premierą

Wczoraj informowaliśmy Was o nowym zwiastunie Like a Dragon: Ishin!, który skupiał się na prezentacji specjalnej skórki skierowanej do wszystkich fanów cyklu Yakuza. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji na temat odświeżonej wersji samurajskiego spin-offu wspomnianej serii. Zgodnie z krążącymi od kilku dni plotkami firma SEGA postanowiła udostępnić wersję demonstracyjną nadchodzącej produkcji Ryu Ga Gotoku Studio.

SEGA udostępniła wersję demonstracyjną gry Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon: Ishin! otrzymało próbną wersję o nazwie „Combat Demo”, która – jak sama nazwa wskazuje – pozwala zainteresowanym zapoznać się z odświeżonym systemem walki. Okazję do przetestowania produkcji otrzymali jednak jedynie użytkownicy komputerów osobistych oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Demo nie jest bowiem dostępne na konsolach ósmej generacji Sony i Microsoftu.



Warto jednak dodać, że gracze, którzy zdecydują się na kupno Edycji Deluxe, będą mogli rozpocząć swoją przygodę z Like a Dragon: Ishin! już dzisiaj – 17 lutego – a więc na cztery dni przed oficjalną premierą. Więcej informacji na temat zawartości wspomnianego wydania znajdziecie m.in. na karcie produktu na platformie Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S już 21 lutego, czyli w najbliższy wtorek. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry dla wersji PC.