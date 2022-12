Like a Dragon: Ishin! z prezentacją stylów walki. Zobaczcie brutalny zwiastun

Na wrześniowym State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi Like a Dragon: Ishin! – odświeżonej wersji wydanego w 2014 roku samurajskiego spin-offu serii Yakuza. Tymczasem deweloperzy z Ryu ga Gotoku Studio oraz firma SEGA postanowili najwyraźniej przypomnieć graczom o zbliżającej się premierze wspomnianej produkcji i opublikowali nowy zwiastun gry.

Nowy zwiastun Like a Dragon: Ishin! przybliża system walki

Najnowszy trailer poświęcony jest prezentacji zręcznościowego systemu walki, który będzie oparty na czterech stylach – Swordsman, Gunman, Brawler oraz Wild Dancer. Już same ich nazwy wskazują, że pierwsze trzy będą skupiać się przede wszystkim na wykorzystaniu odpowiednio miecza, broni palnej oraz pięści. Ostatni natomiast pozwoli połączyć elementy trzech pozostałych i eliminować oponentów w widowiskowy i zróżnicowany sposób.



Wspomniany zwiastun pozwala natomiast zobaczyć, jak poszczególne style prezentują się w akcji. W materiale nie brakuje więc fragmentów rozgrywki, a materiał zapowiada, że potyczki w Like a Dragon: Ishin! będą niezwykle widowiskowe i krwawe. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i przekonajcie się sami.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, decyzja o przygotowaniu odświeżonej wersji samurajskiego spinn-offu serii Yakuza i wydaniu go na zachodnim rynku zapadła dzięki sukcesowi Ghost of Tsushima.