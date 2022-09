Like a Dragon: Ishin! trafi na zachodni rynek dzięki Ghost of Tsushima

Podczas ostatniego State of Play zapowiedziano Like a Dragon: Ishin! – remake Yakuza: Ishin! z 2014 roku. Spin-off Yakuzy był do tej pory dostępny jedynie w Japonii, a remake ma zadebiutować także w pozostałych rejonach świata. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć zwiastun z gry, a teraz producent Ryu Ga Gotoku Masayoshi Yokoyama wyjawił, co skłoniło twórców do wydania produkcji na rynku zachodnim.

Okazało się, że kluczową rolę odegrał w tej kwestii sukces fenomenalnego Ghost of Tsushima od Sucker Punch. W rozmowie z Fanbyte.com Masayoshi Yokoyama powiedział: “zobaczyliśmy, jak dobrze wypadł Ghost of Tsushima, czyli gra z japońskim settingiem zrobiona przez Amerykanów. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że Ishin też da sobie radę w Ameryce”.

Like a Dragon: Ishin! – data premiery

Przy okazji warto wspomnieć, że nie tak dawno temu poznaliśmy też termin premiery Like a Dragon: Ishin! na zachodnim rynku. Remake zadebiutuje 21 lutego 2023 roku. Tytuł trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.