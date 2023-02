Debiut Like a Dragon: Ishin! już za nami. Z tej okazji twórcy z Ryu Ga Gotoku Studio oraz ekipa wydawnicza firmy SEGA oddali w ręce graczy premierowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Debiut Like a Dragon: Ishin! na trailerze premierowym

Like a Dragon: Ishin! to udana produkcja, a pierwsze recenzje gry tylko to potwierdziły. Remake samurajskiego spin-offu serii Yakuza przypadł do gustu graczom. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już prawie 300 opinii, a zdecydowana większość z nich, bo aż 87%, to pozytywne recenzje. Gracze najchętniej chwalą fabułę, która uważana jest za ponadczasową.



„Kioto lat 60. XIX wieku nękane jest przez wszechobecne nierówności. W tym właśnie czasie jeden samuraj zmieni bieg historii w swoim poszukiwaniu sprawiedliwości. Wciel się w Sakamoto Ryomę i wyrusz do Kioto, aby znaleźć zabójcę swojego ojca, oczyścić się z zarzutu morderstwa i odzyskać honor” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.