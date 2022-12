Like a Dragon: Ishin! na nowym materiale

Na początku grudnia twórcy z Ryu ga Gotoku Studio podzielili się z graczami wideo, na którym zaprezentowane zostały wszystkie z dostępnych stylów walki. Jak już wiemy, system jest oparty na czterech technikach – Swordsman, Gunman, Brawler i Wild Dancer. Tym razem deweloperzy postanowili skupić się na prezentacji trzeciego z wymienionych stylów, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak Sakamoto Ryoma radzi sobie w starciach bez broni.

Like a Dragon: Ishin! – prezentacja stylu Brawler

Z orężem czy bez, Sakamoto Ryoma jest niezwykle niebezpieczny, a przeciwnicy nie mają w starciu z nim większych szans. Poniżej znajdziecie również materiały z prezentacji innych stylów walki. Muszę przyznać, że najbardziej przypadł mi do gustu Swordsman. Katana zawsze daje +5 do efektowności.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 lutego 2023 roku. Warto wspomnieć, że decyzja o przygotowaniu odświeżonej wersji samurajskiego spinn-offu serii Yakuza i wydaniu go na zachodnim rynku zapadła dzięki sukcesowi Ghost of Tsushima. Twórcy zauważyli sukces produkcji od Sucker Punch, co utwierdziło ich w przekonaniu, że Like a Dragon: Ishin! da sobie radę w Ameryce.