Like a Dragon: Ishin! na 15-minutowym gameplayu

Like a Dragon: Ishin!, czyli remake Yakuza: Ishin! z 2014 roku, został zapowiedziany podczas ostatniego State of Play. Spin-off Yakuzy był do tej pory dostępny na terenie Japonii, natomiast remake ma ukazać się również w pozostałych rejonach świata. Przedtem mieliśmy okazję rzucić okiem na zwiastun, a teraz portal IGN.com pokazał 15-minutowy materiał z rozgrywką z wersji demo . Filmik publikujemy na samym dole.

Nagranie przedstawia tryb nocny. Widzimy tu przede wszystkim walkę z combosami, ale i bardziej pokojowe interakcje. Przy okazji warto wspomnieć, że producent Ryu Ga Gotoku Masayoshi Yokoyama swego czasu wyjawił przyczyny, dla których zdecydowano się na stworzenie remake’u i wypuszczenie go na zachodni rynek. Miało to związek z sukcesem Ghost of Tsushima. Więcej piszemy o tym pod tym adresem.

Like a Dragon: Ishin! – data premiery i platformy

Od dłuższego czasu znamy dokładny termin debiutu Like a Dragon: Ishin!. Remake trafi do sklepów 21 lutego 2023 roku. Tytuł ma ukazać się na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.