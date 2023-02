Lies of P ukaże się również w fizycznym wydaniu

Na pierwszy rzut oka Lies of P ma w sobie wszystko, by zdobyć spory rozgłos. Jeśli produkcja autorstwa studia Neowiz okaże się sukcesem, to wielu graczy z pewnością zapragnie mieć ją w swojej kolekcji. Na szczęście twórcy zapowiedzieli, że Lies of P doczeka się fizycznego wydania, które będzie dostępne w Europie oraz Ameryce już w dniu cyfrowej premiery gry.

Lies of P otrzyma wydanie fizyczne

Przypomnijmy, że niedawno poznaliśmy przybliżoną datę premiery Lies of P. Deweloperzy zdradzili, że gra ma zadebiutować w sierpniu. Termin wydaje się dość odległy, szczególnie że już w listopadzie ubiegłego roku twórcy zdradzili, iż prace nad produkcją są już w końcowej fazie. Nie raz mieliśmy już jednak okazję się przekonać, że na dobre, a przede wszystkim dopracowane rzeczy warto poczekać.



Autorzy gry Lies of P inspirowali się nie tylko produkcjami studia From Software i ich naśladowcami, ale także historią Pinokia. Za sprawą omawianej produkcji trafiamy do mrocznego świata Belle Époque, gdzie rozpoczynamy podróż, w trakcie której poprowadzimy słynnego bohatera pragnącego stać się człowiekiem.



Przypomnijmy, że Lies of P zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto również pamiętać, że gra już w dniu premiery zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi.