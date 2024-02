Lies of P łączy siły z Wo Long: Fallen Dynasty. Znamy datę premiery cross-overa

Zgodnie z przekazanymi informacjami dzięki wspomnianemu DLC do Lies of P trafi nowa broń, strój oraz bandana z Wo Long: Fallen Dynasty. Wszyscy posiadacze gry będą mogli pobrać dodatek za darmo, a całość zostanie udostępniona w ramach bezpłatnej aktualizacji.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!