Liczby ze Steama to fikcja? Twórca Test Drive Unlimited: Solar Crown ostrzega przed błędnymi wnioskami

Wielu graczy i dziennikarzy analizuje statystyki ze Steama, by ocenić, ile osób gra w dany tytuł. To jedno z niewielu ogólnodostępnych źródeł danych, ale jak ostrzega przedstawiciel Nacon – w przypadku wielu produkcji są one mocno mylące.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – Steam to nie wszystko

W rozmowie z serwisem Push Square Sebastien Waxin, jeden z twórców Test Drive Unlimited: Solar Crown, otwarcie skrytykował praktykę opierania się wyłącznie na danych z platformy Valve. Zaznaczył, że chociaż Steam jest najpopularniejszą platformą na PC, nie oddaje pełnego obrazu sytuacji: