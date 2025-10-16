Liam Hemsworth uważa, że granie w Wiedźmina 3 nie pomogło mu w przygotowaniu się do roli Geralta

Aktor opowiedział o przejęciu roli po Henrym Cavillu i swoich przygotowaniach do czwartego sezonu serialu Wiedźmin na Netflixie.

Premiera czwartego i zarazem finałowego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że wszystkie rozmowy w fandomie skupiają się na odejściu Henry’ego Cavilla i debiucie Liama Hemswortha w roli Geralta z Rivii, które są istotną zmianą w całym tym przedsięwzięciu. Wiedźmin 3 nie pomógłby Liamowi przygotować się do roli Geralta Choć część widzów nie kryje rozczarowania zmianą obsady, większość zgadza się, że nie jest to wina aktora, lecz niezbyt rozsądnych decyzji producentów. Sam Hemsworth przyznał, że wejście w buty tak ikonicznej postaci nie było łatwe, zwłaszcza w obliczu fali sceptycyzmu ze strony fanów. W rozmowie z serwisem IGN, Liam Hemsworth opowiedział o tym, jak podszedł do roli i presji, jaka na nim spoczywała:

To było wyjątkowe doświadczenie, wejść do serialu, który ktoś inny prowadził przez kilka lat. Oczywiście pojawiło się wiele opinii i komentarzy ze strony fanów i to jest wspaniałe. Ten serial ma bardzo zaangażowaną społeczność, która naprawdę dba o te postacie i ten świat. Doceniam to i w pełni rozumiem. Aktor zdradził również, że sam był fanem Wiedźmina, zarówno serialu oraz jego bohaterów i dlatego dał z siebie wszystko, aby stworzyć własną, autentyczną wersję Geralta: Chciałem, żeby wszystko było osadzone w rzeczywistości, żeby wyglądało prawdziwie. Mam nadzieję, że widzowie polubią moją interpretację tej postaci. Wbrew oczekiwaniom wielu fanów, Liam Hemsworth przyznał, że nie uważa grania w Wiedźmina 3: Dziki Gon za szczególnie pomocne w przygotowaniach do roli: Zacząłem grać w Wiedźmina 3, ale po chwili pomyślałem: “Nie wiem, ile godzin mogę teraz spędzić, chodząc po świecie jako ta postać, kiedy jednocześnie gram ją na planie”.

GramTV przedstawia:

Aktor dodał, że gra przypomniała mu jego wcześniejsze doświadczenia z tytułem sprzed lat, ale ostatecznie uznał, że nie pomoże mu to znacząco w budowaniu serialowego Geralta: Miałem szybki przegląd, żeby odświeżyć sobie pamięć, ale nie czułem, że to w jakikolwiek sposób pomoże mi w moim doświadczeniu na planie. Czwarty sezon Wiedźmina będzie pierwszym i ostatnim, w którym Liam Hemsworth wcieli się w rolę Białego Wilka, zastępując Henry’ego Cavilla. Netflix zapowiedział, że będzie to ostatnia część historii Geralta, Ciri i Yennefer w tej formie. Pomimo mieszanych nastrojów wśród fanów, Hemsworth liczy, że jego interpretacja przekona widzów i pozwoli zakończyć serial w satysfakcjonujący sposób.