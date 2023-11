Lethal Company sensacją Steam. Gra znajduje się na trzecim miejscu bestsellerów serwisu

Lethal Company to propozycja od niezależnych deweloperów ze studia Zeekerss . Gra zadebiutowała na rynku 23 października i spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Fanów tego niecodziennego horroru przybywa w bardzo szybkim tempie.

Mimo, że Lethal Company jest wciąż w fazie wczesnego dostępu, to już stała się wielkim hitem i obecnie zajmuje trzecie miejsce na liście bestsellerów Steam, plasując się zaraz za Steam Deckiem i Counter Strike 2. W ten sposób gra od niezależnego studia, wyprzedza wielu wielkich konkurentów, którzy zostają daleko w tyle.

Lethal Company hitem na Steam

Co stanowi o sile tej produkcji? Z pewnością zaskarbiła sobie popularność dzięki ciekawemu modelowi rozgrywki, który doskonale sprawdza się podczas rozgrywek wieloosobowych w kooperacji, ale daje także możliwość rozgrywania misji samodzielnie. W Lethal Company gracze wcielają się kontraktowych pracowników firmy, a ich zadaniem jest zbieranie złomu z opuszczonych, uprzemysłowionych księżyców. Dorzucono do tego klimat horroru, który daje się we znaki w czasie eksploracji tajemniczych zakamarków na nieznanych planetach.