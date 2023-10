Lethal Company – kooperacyjny horror zachwyca graczy. 98% pozytywnych recenzji

Jeśli szukacie dobrej gry na Halloween, trafiliście we właściwe miejsce.

Lethal Company to propozycja od niezależnych deweloperów ze studia Zeekerss. Gra zadebiutowała na rynku 23 października i spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Fanów tego niecodziennego horroru wciąż przybywa.

Czy warto zagrać w Lethal Company?

Autorzy Lethal Company już mogą mówić o sukcesie. Ich gra przed kilkoma dniami zadebiutowała we wczesnym dostępie, a wyniki popularności mogą imponować. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się już prawie 1000 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne opinie. Jeśli szukacie intrygującego tytułu na halloweenowy wieczór, Lethal Company może być strzałem w dziesiątkę.



Omawiana produkcja jest kooperacyjnym horrorem, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w pojedynkę zmierzyć się z wyzwaniami przygotowanymi przez twórców. W Lethal Company gracze wcielają się kontraktowych pracowników firmy, a ich zadaniem jest zbieranie złomu z opuszczonych, uprzemysłowionych księżyców. Horrorowy charakter ujawni się podczas eksploracji tajemniczych zakamarków na nieznanych planetach.



Jeśli zagłębimy się w komentarze, z łatwością dostrzeżmy, że Lethal Company chwalone jest przede wszystkim za ciekawy model zabawy, który doskonale sprawdza się podczas rozgrywek z przyjaciółmi. Twórcy zapewniają, że wersji 1.0 powinniśmy spodziewać się za około 6 miesięcy.