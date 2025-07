Let Me Solo Her zachwycony Nightreign. „To mój rekord” – legenda Elden Ringa zdradza plany na przyszłość

Let Me Solo Her, kultowy gracz Elden Ringa, dał się już poznać jako nieustraszony wojownik, który bez opancerzenia pokonywał jednego z najtrudniejszych bossów w historii gier. Teraz powraca z opinią o Elden Ring: Nightreign – i nie kryje ekscytacji.

W najnowszym Q&A na YouTube, zorganizowanym z okazji przekroczenia 700 tys. subskrybentów, Let Me Solo Her ujawnił, że spędził już 155 godzin w Nightreign. Jak sam przyznał, to jego osobisty rekord, bo jeszcze nigdy nie grał tak intensywnie zaraz po premierze. Największe wrażenie zrobiły na nim nowe, ulepszone starcia z bossami.