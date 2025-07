FromSoftware z kolejną łatką do Elden Ring: Nightreign. Poznaliśmy listę nowości

FromSoftware udostępniło dziś nową aktualizację do Elden Ring: Nightreign - spin-offu kultowego Elden Ring z 2022 roku. Patch 1.01.4 nie wprowadza zmian balansu ani poprawek wydajności, ale zawiera kilka istotnych poprawek błędów, które mogły wpływać na doświadczenie graczy.

Elden Ring: Nightreign – twórcy wciąż poprawiają swojego najnowszego soulslike’a

Najważniejsze zmiany w Elden Ring: Nightreign obejmują naprawę błędu związanego z matchmakingiem – problem pojawiał się, gdy dwaj gracze dołączali i opuszczali drużynę jednocześnie, co prowadziło do ciągłego niepowodzenia przy łączeniu. Usunięto również bug, przez który postacie mogły „wskrzeszać się” bez porażki podczas walki z bossem trzeciego dnia, jeśli gracz opuścił sesję i wrócił do niej z ekranu tytułowego.