Lenovo rozda kolejne darmowe gry na PC. Znamy tytuły następnych prezentów na Steam

Epic Games Store ma konkurencję. Od pewnego czasu Lenovo na specjalnie przygotowanej stronie Legion Gaming Community rozdaje gry całkowicie za darmo. Niedawno mogliśmy odebrać Ultra Street Fighter IV, a wcześniej firma rozdała w ramach prezentu m.in. Deadlight: Director's Cut oraz When Ski Lifts Go Wrong, jako klucze do wykorzystania na Steam. Już teraz Lenovo zapowiedziało kolejną turę rozdawania gier, więc gracze mogą szykować się na odebranie kolejnych produkcji.

Darmowe gry od Lenovo

Już w środę, 20 sierpnia, użytkownicy komputerów osobistych będą mogli zdobyć grę Strider. Jest to wydana w 2014 roku przez Capcom metroidvania, która została ciepło przyjęta przez graczy. Za produkcję odpowiada studio Double Helix Games.