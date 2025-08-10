Zaloguj się lub Zarejestruj

Lenovo rozda kolejne darmowe gry na PC. Znamy tytuły następnych prezentów na Steam

Radosław Krajewski
2025/08/10 15:00
Firma chce być niczym Epic Games Store i regularnie zaczęła rozdawać gry.

Epic Games Store ma konkurencję. Od pewnego czasu Lenovo na specjalnie przygotowanej stronie Legion Gaming Community rozdaje gry całkowicie za darmo. Niedawno mogliśmy odebrać Ultra Street Fighter IV, a wcześniej firma rozdała w ramach prezentu m.in. Deadlight: Director's Cut oraz When Ski Lifts Go Wrong, jako klucze do wykorzystania na Steam. Już teraz Lenovo zapowiedziało kolejną turę rozdawania gier, więc gracze mogą szykować się na odebranie kolejnych produkcji.

Darmowe gry od Lenovo

Już w środę, 20 sierpnia, użytkownicy komputerów osobistych będą mogli zdobyć grę Strider. Jest to wydana w 2014 roku przez Capcom metroidvania, która została ciepło przyjęta przez graczy. Za produkcję odpowiada studio Double Helix Games.

Z kolei dwa tygodnie później, czyli 3 września gracze będą mogli odebrać The Surge. Jest to souslike od studia Deck13, osadzony w świecie science fiction. Tytuł zadebiutował na rynku w 2017 roku.

W pierwszym dniu pracy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia tracisz przytomność… i budzisz się w zniszczonej części kompleksu, wyposażony w ciężki egzoszkielet. Roboty zwariowały, a szaleni, wzmocnieni technologicznie współpracownicy i złowroga SI pragną twojej śmierci.

Pokonuj zabójczych wrogów i ogromnych bossów w zaciętych i krwawych walkach wręcz. Atakuj i odcinaj kończyny swoich przeciwników dzięki ultranowoczesnemu systemowi pozyskiwania przedmiotów! Wybieraj uzbrojenie, ulepszaj je, twórz nowe rodzaje broni i pancerzy z części zdobytych na wrogach i zwiększaj swoją siłę, korzystając z oryginalnego systemu rozwoju postaci – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że Legion Gaming Community ma ograniczoną liczbę kluczy do każdej z gier. Tym samym istnieje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Warto więc przygotować się na odebranie darmowych gier.

Źródło:https://gg.deals/freebie/lenovos-first-september-freebie-is-a-sci-fi-action-rpg/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

