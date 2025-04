Lenovo i Motorola otwierają showroom w Warszawie. Nowe centrum technologii i edukacji w historycznym budynku Prudential

W samym sercu Warszawy, w historycznym budynku Prudential, Lenovo i Motorola otworzyły swój pierwszy showroom w Polsce. Przestrzeń, zlokalizowana w Hotelu Warszawa, ma 200 metrów kwadratowych i została zaprojektowana z myślą o wszystkich, którzy chcą zobaczyć, dotknąć i zrozumieć technologię przyszłości. To nie tylko miejsce prezentacji sprzętu – to także centrum wiedzy i doświadczeń.

Marki prezentują tu szeroką gamę swoich produktów, w tym laptopy biznesowe i gamingowe, tablety, monitory, akcesoria, a także smartfony Motorola. Urządzenia można przetestować na miejscu, a odwiedzający mogą skorzystać z pomocy ekspertów, którzy udzielają praktycznych porad i informacji technicznych. Podział przestrzeni na strefy – w tym część dla graczy, biznesu i relaksu – sprawia, że showroom zyskuje funkcjonalny i otwarty charakter.

Wyjątkowe miejsce

To dopiero druga taka lokalizacja Lenovo w Europie. Jak komentuje Matt Dobrodziej, SVP & EMEA President w Lenovo, showroom w Warszawie ma „przybliżać ideę ‘Smarter Technology for All’ tym, którzy korzystają z technologii każdego dnia”. Zdaniem przedstawicieli firmy to nie tylko ekspozycja produktów, ale także początek lokalnego dialogu o przyszłości cyfrowej.

W nowo otwartej przestrzeni będzie można nie tylko testować urządzenia, ale też uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych i warsztatach, których tematyka dotyczyć ma między innymi sztucznej inteligencji, innowacji i rozwoju kompetencji cyfrowych. Lenovo planuje organizować cykliczne spotkania, które mają pomóc użytkownikom w lepszym zrozumieniu technologii oraz praktycznym jej wykorzystaniu w codziennym życiu i pracy.

Showroom ma być miejscem edukacji i komunikacji, w którym – jak mówi przedstawiciel firmy – klienci będą mogli „uwolnić potencjał innowacji ‘Smarter AI for All’”. Lenovo podkreśla, że przestrzeń powstała w zgodzie z wartościami marki – z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, w minimalistycznym stylu, ale z ciepłą atmosferą i akcentem na zrównoważony rozwój.

Jednym z pierwszych urządzeń, które zaprezentowano na otwarciu, było Lenovo Auto-Twist AI PC. To komputer z obrotowym ekranem, który automatycznie dostosowuje się do ruchu użytkownika i może przechodzić z trybu laptopa w tablet – nawet za pomocą poleceń głosowych. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak automatyczne blokowanie, kiedy urządzenie zostaje pozostawione bez nadzoru, pokazują, jak dużą wagę producent przykłada do prywatności i ochrony danych.

Otwarcie showroomu zbiegło się z premierą nowego smartfona Motorola edge 60 fusion, który już teraz jest dostępny na miejscu. Urządzenie wyróżnia się 6,67-calowym ekranem OLED oraz aparatem głównym 50 Mpx z czujnikiem Sony LYTIA 700C. Smartfon został zaprojektowany z myślą o integracji z systemem moto ai, co ma umożliwiać bardziej intuicyjne korzystanie z urządzenia.

Motorola edge 60 fusion spełnia również militarne standardy wytrzymałości (MIL-STD 810H) oraz normę IP69, co oznacza zwiększoną odporność na wodę i pył. W showroomie dostępny jest wariant 8/256 GB, którego rekomendowana cena to 1 599 PLN. To przykład sprzętu, który ma łączyć wysoką funkcjonalność z przystępną ceną i nowoczesnym designem.

Otwarcie warszawskiego showroomu to kolejny krok w stronę pogłębienia obecności Lenovo i Motoroli na polskim rynku. Choć firmy od lat są rozpoznawalne w kraju, stworzenie dedykowanej przestrzeni fizycznej – połączonej z misją edukacyjną – jest istotnym elementem strategii budowania relacji z użytkownikami.