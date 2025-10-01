Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w październiku i początek jesieni

Rozpoczęła się jesień, która choć przyniesie coraz krótsze, za to bardziej deszczowe i chłodne dni, to właśnie te niesprzyjające warunki pogodowe sprawią, że będzie więcej okazji, aby spędzić czas na graniu. Z naszym poradnikiem będziecie na bieżąco z najatrakcyjniejszymi ofertami darmowych gier w październiku, zarówno tych rozdawanych przez Steam, Epic Games Store, czy Lenovo, ale także tytułami trafiających do abonamentów oraz gier wydawanych w modelu free-to-play. Sprawdźcie więc, na jakie darmowe produkcje możecie liczyć w tym miesiącu.
Darmowe gry i dodatki na PC
OFERTY OGRANICZONE CZASOWO
- Eastern Exorcist: od 25 września do 2 października (Epic Games Store)
- Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy: od 25 września do 2 października (Epic Games Store)
- Snake Eyes Dungeon: od 29 września do 3 października (Steam)
- Human Fall Flat: 1 października (Legion Gaming Community)
- Nightingale: od 2 października do 9 października (Epic Games Store)
- The Next BIG Thing: 8 października (Legion Gaming Community)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!