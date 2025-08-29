Kolejny eksperyment Lenovo na IFA

Lenovo od dawna eksperymentuje z nietypowymi projektami laptopów. Przez lata firma pokazywała takie urządzenia jak laptop z przezroczystym ekranem, laptop z wysuwanym ekranem czy nawet laptop ze składanym ekranem.

Tylko nieliczne z tych koncepcji trafiły na rynek, jak na przykład ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Okazuje się jednak, że Lenovo wciąż ma nowe pomysły. Najnowszy koncept to laptop z obracalnym ekranem. Konstrukcja pozwala użytkownikowi fizycznie przekręcić wyświetlacz z poziomu do pionu.

Dzięki temu osoby czytające lub piszące dłuższe teksty mogą skorzystać z dodatkowej przestrzeni w pionie, a ci, którzy wolą szerszy układ z wieloma oknami, mogą zostawić ekran w standardowej pozycji.

Największe wątpliwości budzi trwałość mechanizmu. Co jeśli pod ekran dostanie się kurz albo piasek? Co, jeśli użytkownik zapomni obrócić ekran przed zamknięciem laptopa?