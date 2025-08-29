Kolejny eksperyment Lenovo na IFA

Lenovo od dawna eksperymentuje z nietypowymi projektami laptopów. Przez lata firma pokazywała takie urządzenia jak laptop z przezroczystym ekranem, laptop z wysuwanym ekranem czy nawet laptop ze składanym ekranem.
Tylko nieliczne z tych koncepcji trafiły na rynek, jak na przykład ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.
Okazuje się jednak, że Lenovo wciąż ma nowe pomysły. Najnowszy koncept to laptop z obracalnym ekranem. Konstrukcja pozwala użytkownikowi fizycznie przekręcić wyświetlacz z poziomu do pionu.
Dzięki temu osoby czytające lub piszące dłuższe teksty mogą skorzystać z dodatkowej przestrzeni w pionie, a ci, którzy wolą szerszy układ z wieloma oknami, mogą zostawić ekran w standardowej pozycji.
Największe wątpliwości budzi trwałość mechanizmu. Co jeśli pod ekran dostanie się kurz albo piasek? Co, jeśli użytkownik zapomni obrócić ekran przed zamknięciem laptopa?
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że urządzenie i tak będzie można zamknąć bez uszkodzenia.
Laptop nazwany Project Pivo, nie jest jeszcze produktem konsumenckim. W przeciwieństwie do wersji z wysuwanym ekranem, ten projekt (jeśli w ogóle wejdzie do sprzedaży) mógłby być znacznie tańszy.
Wysuwany model kosztował 3 499 USD przy premierze, ale szybko zniknął z rynku. Choć sam pomysł był ciekawy, prawdopodobnie pojawił się zbyt wcześnie.
Obrotowa konstrukcja wydaje się mieć większe szanse na sukces i trafić na rynek w rozsądniejszej cenie. Z drugiej strony, wielu użytkowników zna lepsze rozwiązania na potrzebę pionowego ekranu.
