Droższy niż PS5 Pro. Konsola handheld Lenovo Legion Go 2 kosztuje niemal 5000 zł

Mikołaj Berlik
2025/09/09 14:00
Lenovo broni wysokiej ceny, ale gracze widzą w niej przeszkodę.

Handheldy w ostatnich miesiącach mocno zyskały na popularności, ale wraz z nimi rosną także ceny. Po przeciekach dotyczących kwoty 999 euro za Xbox Ally X, Lenovo poszło o krok dalej i wyceniło swoje najnowsze urządzenie w Polsce na niemal 5000 zł. Legion Go 2 trafił już do przedsprzedaży w sieciach RTV Euro AGD i Media Expert, a cena wywołała falę krytyki wśród graczy.

Lenovo Legion Go 2
Lenovo Legion Go 2 – cena i pierwsze reakcje

Polscy użytkownicy od razu zwrócili uwagę, że za podobną kwotę można kupić dobrego laptopa, złożyć komputer stacjonarny z kartą graficzną RTX 5060 Ti, a nawet kupić Steam Decka i zostanie jeszcze sporo pieniędzy. Wielu komentujących określiło cenę Lenovo jako „oderwaną od rzeczywistości”, podkreślając, że handheld w tej kwocie nie jest atrakcyjną alternatywą dla klasycznego sprzętu.

W obronie swojego produktu wystąpiło samo Lenovo, które zaznacza, że Legion Go 2 to urządzenie skierowane wyłącznie do fanów gamingu. Producent podkreśla zastosowanie 32 GB pamięci RAM, ekranu OLED oraz odłączanych kontrolerów. Według przedstawicieli firmy cena jest adekwatna do jakości i nie ma być ofertą dla każdego, a raczej niszowym wyborem dla najbardziej wymagających graczy.

Strategia Lenovo różni się od podejścia Valve, które z sukcesem wprowadziło Steam Decka do szerokiego grona użytkowników dzięki konkurencyjnej cenie. Legion Go 2 ma w założeniu trafić do mniejszej grupy odbiorców z zasobnym portfelem, którzy docenią wysoką wydajność i możliwość personalizacji. Gracze przewidują jednak, że jeśli sprzęt nie osiągnie zakładanych wyników sprzedaży, szybko może pojawić się w pierwszych promocjach.

Źródło:https://www.windowscentral.com/gaming/the-legion-go-2-is-very-expensive-and-people-arent-happy

News
cena
konsole
konsola
kontrowersje
Lenovo
handheld
