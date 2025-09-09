Droższy niż PS5 Pro. Konsola handheld Lenovo Legion Go 2 kosztuje niemal 5000 zł

Handheldy w ostatnich miesiącach mocno zyskały na popularności, ale wraz z nimi rosną także ceny. Po przeciekach dotyczących kwoty 999 euro za Xbox Ally X, Lenovo poszło o krok dalej i wyceniło swoje najnowsze urządzenie w Polsce na niemal 5000 zł. Legion Go 2 trafił już do przedsprzedaży w sieciach RTV Euro AGD i Media Expert, a cena wywołała falę krytyki wśród graczy.

Lenovo Legion Go 2 – cena i pierwsze reakcje

Polscy użytkownicy od razu zwrócili uwagę, że za podobną kwotę można kupić dobrego laptopa, złożyć komputer stacjonarny z kartą graficzną RTX 5060 Ti, a nawet kupić Steam Decka i zostanie jeszcze sporo pieniędzy. Wielu komentujących określiło cenę Lenovo jako „oderwaną od rzeczywistości”, podkreślając, że handheld w tej kwocie nie jest atrakcyjną alternatywą dla klasycznego sprzętu.