Niesamowita oferta Amazon Luna (Prime Gaming) w czerwcu. Głośne hity do zgarnięcia w ramach abonamentu

W ofercie znalazło się aż 15 gier za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime.

Amazon ujawnił ofertę Amazon Luna na czerwiec. Wśród nowości znalazła się ekskluzywna produkcja Masters of the Universe: Legends Unite, kolejne gry dostępne w ramach abonamentu Prime oraz pakiet 15 gier PC do pobrania na własność.

Największą premierą miesiąca będzie Masters of the Universe: Legends Unite w ramach usługi GameNight, które zadebiutuje 5 czerwca. Produkcja została przygotowana z myślą o lokalnej rozgrywce wieloosobowej i pozwoli połączyć siły lub rywalizować bohaterami oraz antagonistami znanymi z Eternii. Twórcy postawili na mechaniki wykorzystujące kolekcjonowanie kart, elementy strategiczne oraz współpracę między graczami. Debiut gry zbiega się z premierą pełnometrażowego filmu osadzonego w uniwersum Władcy Wszechświata.

Czerwcowa aktualizacja przynosi również nowe pozycje dostępne w ramach usługi Luna Standard. Do katalogu dołączają trzy dobrze znane produkcje. Wśród nich znalazło się Hollow Knight: Voidheart Edition, czyli ceniona metroidvania pozwalająca odkrywać rozległe podziemia i sekrety tajemniczego królestwa owadów.