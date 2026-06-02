Niesamowita oferta Amazon Luna (Prime Gaming) w czerwcu. Głośne hity do zgarnięcia w ramach abonamentu

W ofercie znalazło się aż 15 gier za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime.
Amazon ujawnił ofertę Amazon Luna na czerwiec. Wśród nowości znalazła się ekskluzywna produkcja Masters of the Universe: Legends Unite, kolejne gry dostępne w ramach abonamentu Prime oraz pakiet 15 gier PC do pobrania na własność.
Największą premierą miesiąca będzie Masters of the Universe: Legends Unite w ramach usługi GameNight, które zadebiutuje 5 czerwca. Produkcja została przygotowana z myślą o lokalnej rozgrywce wieloosobowej i pozwoli połączyć siły lub rywalizować bohaterami oraz antagonistami znanymi z Eternii. Twórcy postawili na mechaniki wykorzystujące kolekcjonowanie kart, elementy strategiczne oraz współpracę między graczami. Debiut gry zbiega się z premierą pełnometrażowego filmu osadzonego w uniwersum Władcy Wszechświata.
Czerwcowa aktualizacja przynosi również nowe pozycje dostępne w ramach usługi Luna Standard. Do katalogu dołączają trzy dobrze znane produkcje. Wśród nich znalazło się Hollow Knight: Voidheart Edition, czyli ceniona metroidvania pozwalająca odkrywać rozległe podziemia i sekrety tajemniczego królestwa owadów.
GramTV przedstawia:
Do biblioteki trafił także Mega Man 11, najnowsza odsłona kultowej serii platformówek 2D, która łączy klasyczne założenia rozgrywki z nowoczesną oprawą wizualną.Trzecią nowością jest ULTRAKILL, dynamiczna strzelanka inspirowana FPS-ami z lat dziewięćdziesiątych, stawiająca na szybkie tempo akcji i system oceniania stylu walki.
W ramach programu Free Games with Prime użytkownicy mogą w czerwcu odebrać i zachować na stałe 15 gier PC. Oferta została podzielona na kilka terminów, a już dzisiaj gracze mogą odebrać trzy głośne produkcje, czyli Mafia III: Definitive Edition, Tomb Raider IV–VI Remastered oraz XCOM: Chimera Squad. Pełną listę znajdziecie poniżej.
Amazon Luna – darmowe gry na czerwiec 2026
2 czerwca – Tomb Raider IV–VI Remastered (Epic Games Store)
2 czerwca – Mafia III: Definitive Edition (GOG)
2 czerwca – XCOM: Chimera Squad (GOG)
11 czerwca – Tested on Humans: Escape Room (GOG)
11 czerwca – Sin Slayers: Reign of the 8th (GOG)
11 czerwca – G.I. Joe: Wrath of Cobra (Epic Games Store)
11 czerwca – Paradise Killer (GOG)
18 czerwca – Between Time: Escape Room (GOG)
18 czerwca – Sugardew Island (GOG)
18 czerwca – Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846–1905 (GOG)
18 czerwca – Space Grunts 2 (GOG)
25 czerwca – Space Grunts: Chrono Shard (Epic Games Store)
25 czerwca – Please Touch the Artwork (Legacy Games)
25 czerwca – Terraforming Mars (Amazon Games App)
25 czerwca – Lost Eidolons: Veil of the Witch (Amazon Games App)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!