Fan LEGO przekształcił jeden z zestawów z Władcy Pierścieni w zachwycającą konstrukcję. To zestaw niemal gotowy do sprzedaży

Z innego zestawu powstała zupełnie nowa konstrukcja, która zachwyciła fanów.

Fani LEGO od lat udowadniają, że oficjalne zestawy mogą być jedynie początkiem znacznie większych projektów. Tym razem jeden z miłośników Władcy Pierścieni postanowił wykorzystać kultowy zestaw Rivendell i całkowicie odmienić jego przeznaczenie. Efekt końcowy robi ogromne wrażenie. LEGO Władca Pierścieni – z zestawu Rivendell fan stworzył imponujące Osgiliath Użytkownik Reddita o nicku FirstOrderLego pochwalił się własną interpretacją Osgiliath, dawnej stolicy Gondoru. Konstrukcja została stworzona z elementów pochodzących z zestawu Rivendell, który od momentu premiery uchodzi za jeden z najbardziej dopracowanych i widowiskowych modeli związanych ze światem Śródziemia.

Autor projektu przyznał, że wykorzystał około 30% części z Rivendell, choć sama budowla nadal pozostaje bardzo rozbudowana. W konstrukcji znalazły się między innymi kamienne łuki zanurzone w wodzie, opuszczone wieże oraz monumentalne posągi dawnych królów Gondoru. Inspiracją były zarówno filmowe wersje Osgiliath, jak i opisy znane z książek J.R.R. Tolkiena. Szczególną uwagę zwracają właśnie posągi, które powstały na bazie figurek z zestawu Rivendell. Otrzymały one całkowicie szare elementy, w tym włosy, akcesoria oraz głowy, dzięki czemu świetnie oddają klimat ruin dawnej stolicy. W projekcie pojawiły się również dwie drewniane łodzie wykorzystywane przez siły Saurona podczas walk o brzegi miasta.

Budowla spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społeczności Reddita. Wielu użytkowników zachęcało autora do opublikowania instrukcji w serwisie Rebrickable, jednak FirstOrderLego nie odniósł się jeszcze do tych próśb. Foto: Reddit/FirstOrderLego Popularność fanowskich konstrukcji może dodatkowo wzrosnąć już w czerwcu 2026 roku. Wtedy do sprzedaży trafi ogromny zestaw LEGO Minas Tirith, składający się z aż 8278 elementów. W komplecie znajdą się minifigurki Denethora, Pippina, Faramira, Aragorna, Arweny, Gandalfa Białego oraz czterech żołnierzy Gondoru. Nie zabraknie także konia Gandalfa. Zestaw będzie dostępny od 1 czerwca 2026 roku dla członków LEGO Insiders, natomiast pozostali klienci kupią go od 4 czerwca. Model już teraz zapowiadany jest jako jeden z największych zestawów LEGO w historii i wielu fanów liczy, że stanie się inspiracją dla kolejnych imponujących projektów związanych ze światem Władcy Pierścieni.

