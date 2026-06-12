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LEGO szykuje nowy zestaw z Diuny. Każdy fan hitowego uniwersum science fiction będzie chciał go mieć

Radosław Krajewski
2026/06/12 10:20
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Cena również nie odstrasza.

Do sieci trafiły informacje sugerujące, że LEGO przygotowuje kolejny zestaw inspirowany słynnym uniwersum stworzonym przez Franka Herberta. Tym razem w ramach serii LEGO Diuna fani otrzymają jeden z najbardziej charakterystycznych elementów całej serii, czyli potężnego czerwia pustyni

Diuna: Część druga
Diuna: Część druga

LEGO Diuna – czerw pustyni otrzyma własny zestaw z klocków

Według przecieku opublikowanego przez BrickTapNews w serwisie X, firma pracuje nad drugim oficjalnym zestawem LEGO osadzonym w świecie Diuny. Wcześniej na rynku pojawił się model Królewskiego Ornithoptera rodu Atrydów, który składał się z 1369 elementów i zawierał liczne minifigurki bohaterów znanych z filmowych adaptacji.

Nowa konstrukcja ma przedstawiać legendarnego mieszkańca pustyń Arrakis. To właśnie Czerwie Pustyni od lat są jednym z symboli marki, pojawiając się zarówno w książkach, filmach, jak i grach osadzonych w tym uniwersum. Potężne stworzenia budzą respekt fanów i odgrywają ważną rolę w historii Paula Atrydy.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie zaprezentowano jeszcze oficjalnego wyglądu zestawu. Nie wiadomo również, czy w komplecie znajdzie się minifigurka postaci dosiadającej ogromnego stwora, co z pewnością byłoby jedną z największych atrakcji dla kolekcjonerów.

Przeciek zdradza jednak kilka istotnych szczegółów. Zestaw ma liczyć około 1837 elementów, co uczyniłoby go największym modelem LEGO związanym z marką Diuna. Cena ma wynosić około 140 dolarów, a premiera planowana jest na styczeń 2027 roku, a więc po premierze trzeciego filmu.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.dexerto.com/lego/140-dune-sandworm-lego-set-leaked-and-its-massive-3374856/

Tagi:

Popkultura
LEGO
science fiction
adaptacja
klocki
Diuna
sci-fi
Diuna: Część druga
Dune
Klocki Lego
Diuna 2
Diuna 3
LEGO Diuna
zestaw LEGO
Diuna: Część trzecia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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