LEGO szykuje nowy zestaw z Diuny. Każdy fan hitowego uniwersum science fiction będzie chciał go mieć

Cena również nie odstrasza.

Do sieci trafiły informacje sugerujące, że LEGO przygotowuje kolejny zestaw inspirowany słynnym uniwersum stworzonym przez Franka Herberta. Tym razem w ramach serii LEGO Diuna fani otrzymają jeden z najbardziej charakterystycznych elementów całej serii, czyli potężnego czerwia pustyni LEGO Diuna – czerw pustyni otrzyma własny zestaw z klocków Według przecieku opublikowanego przez BrickTapNews w serwisie X, firma pracuje nad drugim oficjalnym zestawem LEGO osadzonym w świecie Diuny. Wcześniej na rynku pojawił się model Królewskiego Ornithoptera rodu Atrydów, który składał się z 1369 elementów i zawierał liczne minifigurki bohaterów znanych z filmowych adaptacji.

Nowa konstrukcja ma przedstawiać legendarnego mieszkańca pustyń Arrakis. To właśnie Czerwie Pustyni od lat są jednym z symboli marki, pojawiając się zarówno w książkach, filmach, jak i grach osadzonych w tym uniwersum. Potężne stworzenia budzą respekt fanów i odgrywają ważną rolę w historii Paula Atrydy.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie zaprezentowano jeszcze oficjalnego wyglądu zestawu. Nie wiadomo również, czy w komplecie znajdzie się minifigurka postaci dosiadającej ogromnego stwora, co z pewnością byłoby jedną z największych atrakcji dla kolekcjonerów. Przeciek zdradza jednak kilka istotnych szczegółów. Zestaw ma liczyć około 1837 elementów, co uczyniłoby go największym modelem LEGO związanym z marką Diuna. Cena ma wynosić około 140 dolarów, a premiera planowana jest na styczeń 2027 roku, a więc po premierze trzeciego filmu. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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