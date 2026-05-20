Yoshi and the Mysterious Book pokazuje Bowsera Jr. w zwiastunie. Nowe szczegóły przed premierą

Yoshi and the Mysterious Book otrzymało nowy opening cinematic, który skupia uwagę na Bowserze Jr., co może sugerować jego istotną rolę w fabule. Materiał został udostępniony tuż przed premierą gry zaplanowaną na 21 maja.

Yoshi and the Mysterious Book – Bowser Jr. trafia do świata książki

Nowy materiał z Yoshi and the Mysterious Book pokazuje, jak Bowser Jr. z ciekawości trafia do świata przedstawionego w tajemniczej książce. Nie jest jeszcze jasne, czy będzie on sprzymierzeńcem, czy antagonistą, jednak jego obecność sugeruje większy wpływ na fabułę niż wcześniej zakładano. W grze Yoshi wchodzi w bezpośrednie relacje z elementami poziomów oraz zamieszkującymi je stworzeniami. Mechanika opiera się na obserwacji reakcji świata na działania gracza, co może prowadzić do odkrywania ukrytych ścieżek i nagród.