Yoshi and the Mysterious Book pokazuje Bowsera Jr. w zwiastunie. Nowe szczegóły przed premierą

Mikołaj Berlik
2026/05/20 15:00
Nintendo ujawnia kolejne fragmenty nadchodzącej platformówki, sugerując udział Bowsera Jr. w historii gry. Premiera już 21 maja na Switchu 2.

Yoshi and the Mysterious Book otrzymało nowy opening cinematic, który skupia uwagę na Bowserze Jr., co może sugerować jego istotną rolę w fabule. Materiał został udostępniony tuż przed premierą gry zaplanowaną na 21 maja.

Yoshi and the Mysterious Book – Bowser Jr. trafia do świata książki

Nowy materiał z Yoshi and the Mysterious Book pokazuje, jak Bowser Jr. z ciekawości trafia do świata przedstawionego w tajemniczej książce. Nie jest jeszcze jasne, czy będzie on sprzymierzeńcem, czy antagonistą, jednak jego obecność sugeruje większy wpływ na fabułę niż wcześniej zakładano. W grze Yoshi wchodzi w bezpośrednie relacje z elementami poziomów oraz zamieszkującymi je stworzeniami. Mechanika opiera się na obserwacji reakcji świata na działania gracza, co może prowadzić do odkrywania ukrytych ścieżek i nagród.

W przeciwieństwie do bardziej klasycznych platformówek, Yoshi nie może zginąć, choć otrzymywanie obrażeń wpływa na jego stan i reakcje. System ten ma zachęcać do eksperymentowania, a nie karania gracza za błędy.

Yoshi rozpoczyna nową przygodę w grze „Yoshi and the Mysterious Book”, dostępnej wyłącznie na Nintendo Switch 2!

Pewnego dnia na wyspę, na której mieszkają Yoshi, nagle spadła z nieba gadająca encyklopedia o imieniu Mr. E. Jej strony są pełne stworzeń do odkrycia, więc Yoshi rzuca się w wir przygody, by dowiedzieć się o nich wszystkiego…

W trakcie poznawania stworzeń Yoshi może je zjadać, skakać po nich, a nawet nosić je na plecach. Wykorzystaj umiejętności Yoshi, aby odkryć różne cechy mieszkańców stron Mr. E. Niektóre sprawiają, że kwitną kwiaty, inne puszczają bańki – każde nowe odkrycie prowadzi do nowych ścieżek eksploracji i jeszcze więcej odkryć!

Pojawiają się także spekulacje, że wątek Bowsera Jr. może być powiązany z szerszym uniwersum Super Mario Galaxy, choć na razie Nintendo nie potwierdziło żadnych powiązań.

Jak już wspomnieliśmy, premiera Yoshi and the Mysterious Book odbędzie się 21 maja na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/yoshi-and-the-mysterious-books-opening-cinematic-teases-bowser-jrs-involvement

