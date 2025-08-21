Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Super Mario w promocji na Amazonie. Kwiatek Pirania za 162 zł

Mikołaj Berlik
2025/08/21 14:10
Zestaw klocków w rekordowo niskiej cenie przez ograniczony czas.

W polskim Amazonie wystartowała atrakcyjna promocja na zestaw LEGO Super Mario – Kwiatek Pirania (71426). Model składający się z 540 elementów dostępny jest teraz za 162 zł, podczas gdy jego regularna cena w oficjalnym sklepie LEGO wynosi 289,99 zł.

LEGO Super Mario
LEGO Super Mario

LEGO Super Mario – oferta w Amazon PL

Kwiatek Pirania to kolekcjonerski zestaw, który zdobył popularność wśród fanów serii LEGO Super Mario. Zestaw wyróżnia się dużą liczbą elementów oraz ciekawą konstrukcją, idealną zarówno do budowania, jak i ekspozycji. Obniżka na Amazonie sprawia, że obecnie jest to najniższa cena, jaką odnotowano w polskich sklepach.

Dodatkowym atutem oferty jest darmowa dostawa, zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPost, co czyni promocję jeszcze bardziej opłacalną. Warto jednak pamiętać, że tego typu okazje w Amazonie potrafią szybko się wyprzedać.

Mikołaj Berlik
