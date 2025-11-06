LEGO Star Trek. Zobaczcie klockowe Enterprise i poznajcie cenę zestawu

Fani kosmicznych przygód mogą przygotować się na historyczny moment, LEGO po raz pierwszy w swojej historii wypuszcza zestaw inspirowany serią Star Trek. Już 28 listopada tego roku do sprzedaży trafi imponujący model U.S.S. Enterprise NCC-1701-D z Następnego pokolenia, składający się z aż 3600 elementów. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły na oficjalnej stronie LEGO.

LEGO Star Trek – data premiery i cena zestawu

Nowy zestaw z linii LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise odwzorowuje legendarny okręt Federacji z niezwykłą dbałością o szczegóły. W pudełku znajdą się też minifigurki członków załogi, w tym kapitana Jeana-Luca Picarda, komandora Williama Rikera, Data, Worfa, doktor Beverly Crusher, Geordiego La Forge’a, Deannę Troi, Guinan oraz Wesleya Crushera. Każda z postaci otrzyma charakterystyczne akcesoria, od fazery i tricorderów po kubek Picarda i kota Spota. Cena wynosi 1649,99 zł na oficjalnej stronie LEGO.