LEGO Star Trek. Zobaczcie klockowe Enterprise i poznajcie cenę zestawu

Radosław Krajewski
2025/11/06 15:50
Spełnienie marzeń każdego fana tego kultowego science fiction.

Fani kosmicznych przygód mogą przygotować się na historyczny moment, LEGO po raz pierwszy w swojej historii wypuszcza zestaw inspirowany serią Star Trek. Już 28 listopada tego roku do sprzedaży trafi imponujący model U.S.S. Enterprise NCC-1701-D z Następnego pokolenia, składający się z aż 3600 elementów. Zamówienia przedpremierowe już ruszyły na oficjalnej stronie LEGO.

LEGO Star Trek
LEGO Star Trek

LEGO Star Trek – data premiery i cena zestawu

Nowy zestaw z linii LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise odwzorowuje legendarny okręt Federacji z niezwykłą dbałością o szczegóły. W pudełku znajdą się też minifigurki członków załogi, w tym kapitana Jeana-Luca Picarda, komandora Williama Rikera, Data, Worfa, doktor Beverly Crusher, Geordiego La Forge’a, Deannę Troi, Guinan oraz Wesleya Crushera. Każda z postaci otrzyma charakterystyczne akcesoria, od fazery i tricorderów po kubek Picarda i kota Spota. Cena wynosi 1649,99 zł na oficjalnej stronie LEGO.

GramTV przedstawia:

Dla kolekcjonerów przewidziano również wyjątkową atrakcję. Członkowie programu LEGO Insider będą mogli wziąć udział w specjalnym konkursie, w którym nagrodą będzie egzemplarz Enterprise’a z autografem Jonathana Frakesa, odtwórcy roli komandora Rikera. Aktor pojawi się także podczas oficjalnej transmisji na żywo poświęconego premierze zestawu.

Na tym jednak niespodzianki się nie kończą. Do modelu Enterprise’a dołączony zostanie miniaturowy zestaw Type-15 Shuttlepod, dostępny jako prezent przy zakupie. Mały statek wyposażono w otwierany kokpit z odwzorowanym komputerem pokładowym LCARS oraz minifigurkę Ensign Ro Laren.

LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
LEGO Star Trek
Źródło:https://www.gamesradar.com/toys-collectibles/get-your-first-look-at-the-first-lego-star-trek-set-a-magnificent-version-of-the-enterprise/

