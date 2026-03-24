LEGO Pokemon z niesamowitym zestawem. Fani chcą, aby stał się oficjalny

Rzeczywiście wygląda, jakby został złożony z gotowego już zestawu.
Fani klocków LEGO i świata Pokemonów po raz kolejny udowadniają, że kreatywność społeczności potrafi dorównać oficjalnym projektom. Na Reddicie pojawiła się niezwykła konstrukcja Magnemite’a złożonego z duńskich klocków, która zdobyła uznanie użytkowników i wywołała dyskusję na temat przyszłości tej współpracy między markami.
LEGO Pokemon – fan stworzył własny zestaw z modelem Magnemite’a z klocków
Autorem projektu jest użytkownik hachiroku24, który postanowił nie czekać na kolejne oficjalne zestawy i samodzielnie zbudował model znanego Pokemona, wykorzystując dostępne elementy. Efekt końcowy okazał się na tyle dopracowany, że wielu fanów uznało go za konstrukcję niemal nie do odróżnienia od oficjalnych produktów przygotowywanych przez LEGO.
Jednym z kluczowych atutów projektu jest jego skala. Model Magnemite’a został zaprojektowany tak, aby pasował do rozmiarów zestawu z Eevee, co pozwala na stworzenie spójnej ekspozycji. To detal, który szczególnie docenili fani kolekcjonowania, zwracając uwagę na dbałość o proporcje i estetykę.
Społeczność szybko podchwyciła temat, a komentarze pod prezentacją projektu są wyjątkowo entuzjastyczne. Użytkownicy chwalą zarówno odwzorowanie detali, jak i ogólną jakość wykonania, podkreślając, że konstrukcja wygląda jak oficjalny produkt. Nie brakuje też głosów sugerujących, że taki zestaw bez problemu mógłby trafić do sprzedaży.
Popularność projektu ponownie rozbudziła dyskusję o przyszłości serii LEGO Pokemon. Choć na ten moment nie pojawiły się konkretne zapowiedzi nowych zestawów, zainteresowanie pierwszą falą produktów sugeruje, że kontynuacja jest bardzo prawdopodobna. Niektóre zestawy wciąż cieszą się dużym popytem, co może być wyraźnym sygnałem dla producenta.
