LEGO One Piece nadchodzi. Kultowe anime otrzyma zestawy klocków

To trzecia wersja świata One Piece. Nie animowana, nie aktorska, ale zbudowana z najsłynniejszych klocków świata – czytamy w komunikacie Lego

Największym i najbardziej imponującym zestawem w kolekcji jest Baratie Floating Restaurant. Ten pływający lokal gastronomiczny, znany z pierwszych rozdziałów mangi, składa się z aż 3 402 elementów. W zestawie znajduje się dziesięć minifigurek, w tym Luffy i Nami. Cena wynosi 329,99 dolarów.

To nasz najobszerniejszy zestaw z uniwersum One Piece i prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Baratie to ikoniczne miejsce, które zasłużyło na tak spektakularne odtworzenie – poinformowało Lego.