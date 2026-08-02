53 lata temu George Lucas dał nam kultowy film z Harrisonem Fordem. To nie Gwiezdne wojny ani Indiana Jones

Dokładnie 53 lata temu, 1 sierpnia 1973 roku, do kin trafiło Amerykańskie graffiti. Choć dziś nazwisko George’a Lucasa niemal automatycznie kojarzy się z Gwiezdnymi wojnami, to właśnie ten film otworzył mu drogę do największego sukcesu w karierze. Była to również jedna z pierwszych znaczących ról Harrisona Forda, który kilka lat później miał na zawsze zapisać się w historii kina jako Han Solo.

Film, który zmienił życie George’a Lucasa

Akcja Amerykańskiego graffiti rozgrywa się podczas jednej letniej nocy w 1962 roku. Grupa młodych ludzi spędza ostatnie chwile przed wejściem w dorosłość, jeżdżąc samochodami po ulicach kalifornijskiego miasteczka, słuchając rock’n’rolla i zastanawiając się nad swoją przyszłością. Lucas inspirował się własnymi wspomnieniami z młodości, dzięki czemu stworzył niezwykle autentyczny i pełen nostalgii obraz amerykańskich lat 60.