LEGO Kingdom Come: Deliverance 2. Zestaw z klocków w limitowanej wersji kosztuje niemało

Warhorse Studios udostępniło niezwykły zestaw LEGO ze swojej gry.

Chociaż gra LEGO Kingdom Come: Deliverance byłoby czymś niezwykle kuriozalnym, to studio Warhorse wyszło fanom swojej serii, a także duńskich klocków naprzeciw i stworzyło limitowany zestaw przedstawiający jedną z kluczowych warowni w grze, zamek Maleschau w klockowej formie. Nie jest to jednak oficjalny produkt duńskiego giganta, lecz „fanowskie” dzieło zbudowane z oryginalnych elementów LEGO, przygotowywane na specjalne zamówienie. LEGO Kingdom Come: Deliverance 2 – zamek Maleschau w klockowej wersji do kupienia za około 630 zł Cały zestaw składa się z 507 elementów, które po złożeniu tworzą miniaturową wersję zamku znanego z Kingdom Come: Deliverance 2. Każdy model budowany jest indywidualnie, a łączna liczba egzemplarzy została ograniczona do 3000 sztuk.

Cena może jednak odstraszyć mniej zdeterminowanych kolekcjonerów. Zestaw kosztuje 148 euro, co daje około 630 złotych. Jak w przypadku wielu fanowskich projektów, nie chodzi jednak o rozmiar czy stosunek ceny do zawartości, ale o unikatowy charakter i kolekcjonerską wartość. Zamówienie można złożyć na stronie sklepu.

Zamek Maleschau istnieje naprawdę i znajduje się w Czechach, w pobliżu Kutnej Hory. Warhorse Studios, pracując nad Kingdom Come: Deliverance 2, odwzorowało go w formie zbliżonej do wyglądu z XV wieku. W grze to właśnie ta twierdza odgrywa znaczącą rolę, ponieważ toczy się tam jedna z ważnych bitew z udziałem bohatera. Największą warownią w Kingdom Come 2 pozostaje zamek Trosky, jednak Maleschau wyróżnia się klimatem i historycznym znaczeniem, co czyni go idealnym kandydatem na kolekcjonerski model z klocków. To nie jest pierwszy raz, kiedy świat Kingdom Come zostaje przeniesiony do świata klocków. Już przy okazji pierwszej części serii przygotowano zestaw przedstawiający młyn Peszka, który powstał we współpracy z marką Blue Brixx. Wczytywanie ramki mediów.

