LEGO ICONS Górska chata w dobrej cenie. Świąteczny zestaw za jedyne 339 zł

Wypatrujecie już świąt? Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla miłośników LEGO. Zestaw Górska chata dostępny jest bowiem w cenie 339 zł, co oznacza obniżkę o 100 zł względem sugerowanej ceny producenta.
LEGO ICONS Górska chata – promocja na zestaw LEGO
W sklepie Media Expert znajdziemy zestaw LEGO ICONS w atrakcyjnej cenie. Za zestaw Górska chata zapłacimy teraz 339 zł. Liczba elementów wynosi 1517 sztuk.
LEGO 10325 ICONS Górska chata – 339 zł (zamiast 439,99 zł – sugerowana cena producenta)
Zapraszamy do górskiej chaty LEGO® Icons (10325), gdzie odkryjesz niezliczone korzyści budowania tego urokliwego modelu. Dzięki zestawowi LEGO® Icons Górska chata (10325) doświadczysz radości tworzenia, eksplorowania i wspólnego spędzania czasu w zimowym klimacie, który przeniesie Cię do magicznego świata LEGO® Icons Zimowa wioska.
Wciel się w architekta i stwórz własną ośnieżoną oazę. Od recepcji, przez pokoje gościnne aż po sypialnię na antresoli, ten model oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby poczuć ciepło domowego ogniska, bez wychodzenia z domu.
Zrelaksuj się przy wyrafinowanych detalach tego modelu. Z oświetlonym kominkiem, gdzie można podświetlić drewno, przytulnymi łóżkami w pokoju gościnnym, oraz uroczą choinką, poczujesz magię zimowego sezonu, budując i eksplorując te wspaniałe detale.
Niezależnie od wieku, ten zestaw LEGO® Icons Górska chata przynosi radość i satysfakcję. Dzieci mogą cieszyć się budowaniem w towarzystwie rodziców, a dorośli mogą podziwiać wyrafinowane detale i wyzwanie konstrukcyjne.
