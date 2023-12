LEGO Fortnite jest już dostępne za darmo. Jak zagrać w nowy tryb?

Kilka dni temu Epic Games ogłosiło sporo atrakcji , które w najbliższej przyszłości trafią do gry Fortnite . Jedną z nich jest owoc współpracy – zapowiadanej jako wieloletnia – z firmą LEGO. Chodzi tutaj o ekskluzywny tryb we wspomnianym battle royale pod tytułem LEGO Fortnite, który bardziej można określić jako realną konkurencję dla Minecrafta .

Eksploruj rozległe, otwarte światy, w których magia budowania LEGO® łączy się z Fortnite. ​​​​Zbieraj żywność i zasoby, wytwarzaj przedmioty​, buduj schronienie i walcz z wrogami w pojedynkę​ lub w drużynie zawierającej​ aż do 7 znajomych. ​Wykaż się kreatywnością podczas budowania i modyfikowania bazy swoich marzeń, wykorzystując elementy LEGO® zebrane w świecie. Rekrutuj mieszkańców, by zbierali dla ciebie materiały i pomogli Ci przetrwać noc. Zdobywaj wyposażenie i zapuszczaj się głęboko w jaskinie, by znajdować rzadkie zasoby i ukryte obszary. Odkryj w Fortnite niesamowitą przygodę LEGO® z elementami przetrwania i wytwarzania! To dopiero początek przygody, a nowe funkcje gry, kreowania świata oraz kolejne style LEGO® będą pojawiać się w aktualizacjach, zaczynając od 2024 roku.

LEGO Fortnite – jak uruchomić grę?

LEGO Fortnite jest dostępne do uruchomienia z poziomu menu gry Fortnite – wystarczy udać się do sekcji Odkrywaj (z ang. Discover) i odnaleźć kafelek z trybem. Jedynym warunkiem jest posiadanie zainstalowanego Fortnite’a. Tym samym LEGO Fortnite jest dostępne na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch, a także w serwisach streamingowych, które oferują Fortnite.

LEGO Fortnite jest zbudowane wewnątrz Fortnite i zasilane przez Unreal Engine 5, wykorzystując takie funkcje, jak fizyka Chaosu i zniszczenia, aby dać graczom możliwość umieszczania, łączenia i rozbijania klocków tak, jak w prawdziwym świecie. Gra wykorzystuje World Partition do strumieniowego przesyłania wszystkich 95 kilometrów kwadratowych grywalnej przestrzeni (to 19 razy więcej niż wyspa Fortnite Battle Royale!) i wykorzystuje strukturę Procedural Content Generation (PCG) do dynamicznego tworzenia szczegółowych środowisk.

Czy LEGO Fortnite to tryb ograniczony czasowo?

Epic Games nie potwierdziło, czy tryb LEGO Fortnite będzie dostępny w grze na stałe, ale nie podało również daty jego zakończenia. To sugeruje, iż LEGO Fortnite na razie z nami pozostanie, ale gdyby gdzieś pojawiła się oficjalna data zakończenia wsparcia dla tego trybu, na pewno Was o tym poinformujemy.