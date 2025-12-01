Okazje na koniec roku w PS Store. Gry na PS4 i PS5 w obniżonych cenach

Coraz większymi krokami zbliża się koniec 2025 roku. Z tej okazji Sony postanowiło umilić ostatni miesiąc graczom, którzy chcieliby urozmaicić swoją cyfrową bibliotekę gier. W PlayStation Store wystartowały bowiem „Okazje na koniec roku”.
Gry na PS4 i PS5 taniej. Promocja w PS Store
W PS Store wystartowały kolejne promocje na gry. Posiadacze konsoli mogą wzbogacić swoje cyfrowe biblioteki o jeszcze więcej gier przeznaczonych na PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty „Okazje na koniec roku”:
- Assassin's Creed Shadows – cyfrowa Edycja Deluxe (PS5) – 225 zł (zamiast 450 zł)
- Szpony Awaji – Assassin's Creed Shadows (PS5) – 79,80 zł (zamiast 114 zł)
- EA SPORTS FC 26 Edycja Ultimate (PS4, PS5) – 234,50 zł (zamiast 469 zł)
- Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5) – 85,47 zł (zamiast 259 zł)
- Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition (PS4, PS5) – 272,30 zł (zamiast 389 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT (PS4, PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Gran Turismo 7 (PS4, PS5) – 169,50 zł (zamiast 339 zł)
- Days Gone Remastered (PS5) – 131,40 zł (zamiast 219 zł)
- Call of Duty: Modern Warfare III (PS4, PS5) – 174,50 zł (zamiast 349 zł)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (PS4) – 85,79 zł (zamiast 428,99 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu: Cyfrowa edycja deluxe (PS4, PS5) – 53,85 zł (zamiast 359 zł)
- Mortal Kombat 1: Edycja Ostateczna (PS5) – 74,75 zł (zamiast 299 zł)
- Dying Light: The Beast Deluxe Edition (PS5) – 271,20 zł (zamiast 339 zł)
- Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) – 150,22 zł (zamiast 259 zł)
- Fallout 4: Game of the Year Edition (PS4, PS5) – 67,60 zł (zamiast 169 zł)
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) – 131,40 zł (zamiast 219 zł)
- Sea of Thieves: 2025 Deluxe Edition (PS5) – 114,50 zł (zamiast 229 zł)
- The Alters (PS5) – 111,30 zł (zamiast 159 zł)
- Detroit: Become Human (PS4) – 64,50 zł (zamiast 129 zł)
- Far Cry 6 Edycja Deluxe (PS4, PS5) – 64,43 zł (zamiast 379 zł)
- Star Wars Outlaws Deluxe Edition (PS5) – 131,70 zł (zamiast 439 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Zestaw Międzygeneracyjny Deluxe (PS4, PS5) – 95,60 zł (zamiast 239 zł)
- The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (PS5) – 201,21 zł (zamiast 287,45 zł)
- Dead Space: Cyfrowa Edycja Specjalna (PS5) – 58,35 zł (zamiast 389 zł)
