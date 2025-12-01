Okazje na koniec roku w PS Store. Gry na PS4 i PS5 w obniżonych cenach

Coraz większymi krokami zbliża się koniec 2025 roku. Z tej okazji Sony postanowiło umilić ostatni miesiąc graczom, którzy chcieliby urozmaicić swoją cyfrową bibliotekę gier. W PlayStation Store wystartowały bowiem „Okazje na koniec roku”.

Gry na PS4 i PS5 taniej. Promocja w PS Store

W PS Store wystartowały kolejne promocje na gry. Posiadacze konsoli mogą wzbogacić swoje cyfrowe biblioteki o jeszcze więcej gier przeznaczonych na PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty „Okazje na koniec roku”: