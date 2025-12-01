Zaloguj się lub Zarejestruj

Okazje na koniec roku w PS Store. Gry na PS4 i PS5 w obniżonych cenach

Patrycja Pietrowska
2025/12/01 19:00
0
0

Promocyjne ceny na gry w PlayStation Store.

Coraz większymi krokami zbliża się koniec 2025 roku. Z tej okazji Sony postanowiło umilić ostatni miesiąc graczom, którzy chcieliby urozmaicić swoją cyfrową bibliotekę gier. W PlayStation Store wystartowały bowiem „Okazje na koniec roku”.

Okazje na koniec roku – PS Store
Okazje na koniec roku – PS Store

Gry na PS4 i PS5 taniej. Promocja w PS Store

W PS Store wystartowały kolejne promocje na gry. Posiadacze konsoli mogą wzbogacić swoje cyfrowe biblioteki o jeszcze więcej gier przeznaczonych na PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty „Okazje na koniec roku”:

GramTV przedstawia:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/3b7746dc-a3c6-4ff0-ae77-b85856e95a58/1

Tagi:

promocja
promocje
oferta
okazja
PS Store
PlayStation 5
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Store
PS4
PS5
wyprzedaż
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112