Film o przeciwniku Batmana w ramach DCU zalicza przesunięcie. Jest ku temu dobry powód

Studio celuje z premierą w okolice Halloween.

Warner Bros. ogłosiło nową datę premiery jednego z nadchodzących filmów DC Studios. Film Clayface, skupiający się na jednym z przeciwników Batmana, trafi do kin 23 października 2026 roku. Wcześniej film planowany był na 11 września. Studio zdecydowało się na jesienny termin, celując w klimat Halloween i widzów szukających mroczniejszych filmowych wrażeń. Clayface – ujawniono nową datę premiery filmu Projekt wyraźnie wyróżnia się na tle innych tytułów DCU. Twórcy stawiają na elementy horroru oraz kategorię wiekową R, co ma zapewnić większą swobodę twórczą i odejście od klasycznej, superbohaterskiej formuły. Reżyserem filmu jest James Watkins, autor m.in. Eden Lake oraz cenionej Kobiety w czerni.

Scenariusz przeszedł istotne zmiany na etapie produkcji. Wczesną wersję przygotował Mike Flanagan, jednak po jego zaangażowaniu w inne projekty tekst został przepisany przez Hosseina Aminiego, znanego z pracy przy filmie Drive. Na razie nie potwierdzono, czy obaj twórcy zostaną oficjalnie wymienieni jako współscenarzyści.

W głównej roli zobaczymy Toma Rhysa Harriesa, który wcieli się w aktora klasy B próbującego za wszelką cenę pozostać na szczycie. Budżet produkcji ma wynieść około 40 mln dolarów, co sugeruje bardziej kameralną, nastawioną na atmosferę historię. Premiera blisko Halloween potwierdza jednak, że film będzie miał bardzo mroczny klimat, bliższy stylistyce horroru niż kina superbohaterskiego. Wcześniej pisaliśmy o pierwszych zdjęciach z planu. Czekamy na oficjalne materiały promocyjne. Najbliższą kinową premierą DCU pozostaje Supergirl, zaplanowana na 26 czerwca. Z kolei Clayface będzie jednym z kolejnych kroków w rozwijającym się filmowym uniwersum DC, który zapewne wyłoży podwaliny do pojawienia się Batmana w tym uniwersum. Przypomnijmy, że niezależnie od tego, powstaje także Batman 2 od Matta Reevesa.

