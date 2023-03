LEGO 2K Drive oficjalnie zapowiedziane!

Pamiętacie bardzo leciwą już serię LEGO Racers, za sprawą której mogliśmy ścigać się pojazdami wybudowanymi z klocków? Mamy świetne wieści! Nadchodzi LEGO 2K Drive – wysokobudżetowa gra wyścigowa, za sprawą której ożywicie wspomnienia. Produkcja została oficjalnie zapowiedziana, a twórcy podzielili się pierwszym trailerem. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

LEGO 2K Drive powinno spełnić oczekiwania miłośników marki

LEGO 2K Drive zapowiada się świetnie i wszystko wskazuje na to, że gra będzie oferować naprawdę sporo. Oczywiście nie zabraknie możliwości budowania wymyślnych pojazdów, a w warsztacie będzie można wyżyć się kreatywnie. Twórcy oddadzą w ręce graczy bogaty, otwarty świat z masą ciekawych aktywności do odkrycia. Wszystko porządnie okraszono szaleństwem świata LEGO.



LEGO 2K Drive zadebiutuje na rynku już 19 maja i będzie dostępne na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.