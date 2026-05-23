Legendarny twórca RPG tłumaczy, że Obsidian nie nienawidzi romansów w stylu Baldur’s Gate 3. “Nie chodzi o niechęć do romansów”

Radosław Krajewski
2026/05/23 17:00
Josh Sawyer przyznał, dlaczego w grach Obsidianu brakuje tak głębokich wątków miłosnych jak w dziele Larian Studios.

Romantyczne wątki w grach RPG od lat budzą ogromne emocje wśród fanów gatunku. Po sukcesie Baldur's Gate 3 wielu graczy zaczęło oczekiwać rozbudowanych relacji i systemów romansów praktycznie od każdej dużej produkcji RPG. Okazuje się jednak, że Obsidian Entertainment patrzy na ten element zupełnie inaczej.

Josh Sawyer uważa, że romanse w stylu Baldur’s Gate 3 nie są odpowiednie dla gier Obsidianu

Josh Sawyer, znany między innymi z pracy nad Fallout: New Vegas oraz Pillars of Eternity, w rozmowie z kanałem SIFTER na YouTube wyjaśnił, dlaczego studio nie zawsze decyduje się na implementację romansów w swoich grach. Według dewelopera głównym problemem pozostaje ogrom pracy potrzebnej do przygotowania takich mechanik.

To pochłania mnóstwo czasu. To naprawdę ogrom pracy. Nawet studia, które specjalizują się w takich rozwiązaniach, prawdopodobnie powiedziałyby, że to gigantyczne przedsięwzięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy, które muszą robić towarzysze w grze.

Sawyer przyznał również, że w przypadku produkcji tworzonych przez Obsidian często pojawia się pytanie, czy studio byłoby w stanie przygotować system romansów na odpowiednio wysokim poziomie jakości:

Czasami planujemy, ile czasu zajmie przygotowanie czegoś takiego i dochodzimy do wniosku, że nie zrobimy tego wystarczająco dobrze. W zależności od tonu i stylu gry, osobiście czasem mam też poczucie, że po prostu nie bylibyśmy w stanie stworzyć dobrych romansów.

Twórca podkreślił jednak, że nie oznacza to niechęci wobec samych romansów jako elementu RPG:

To nie jest sprzeciw wobec ich istnienia. Po prostu nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zrobić to dobrze.

Deweloper zwrócił uwagę, że w takich produkcjach jak Pentiment pojawiają się relacje miłosne i wątki uczuciowe, ale nie mają one formy klasycznych romansów znanych z RPG. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Avowed czy serii Pillars of Eternity.

Sawyer zaznaczył, że przez brak takich mechanik część graczy uważa, iż Obsidian nie lubi romansów albo świadomie unika ich w swoich grach. Jak sam przyznał, rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej.

To bardziej kwestia tego, że nie jest to obszar, w którym zazwyczaj się specjalizowaliśmy.

Trudno nie zauważyć, że sukces Baldur’s Gate 3 sprawił, iż wielu fanów RPG zaczęło traktować rozbudowane relacje romantyczne jako standard dla całego gatunku. Tymczasem liczne kultowe produkcje, w tym choćby The Elder Scrolls V: Skyrim, również nie oferowały aż tak rozbudowanych systemów relacji, a mimo to zdobyły status legend gatunku. Obsidian najwyraźniej pozostaje wierny filozofii, według której najważniejsze są inne elementy doświadczenia RPG.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/rpg-legend-josh-sawyer-says-obsidian-doesnt-hate-baldurs-gate-3-style-romance-its-more-that-it-is-not-typically-the-wheelhouse-we-have-operated-in/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

