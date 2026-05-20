Star Trek kończy 60 lat. Z tej okazji przygotowano wyjątkową niespodziankę dla fanów

Kultowa seria science fiction liczy już 60 lat.

Uniwersum Star Trek w 2026 roku obchodzi swoje 60-lecie. Z tej okazji IDW Publishing przygotowuje specjalne, 68-stronicowe wydanie, które połączy historie z różnych epok i seriali osadzonych w tym kultowym świecie. Publikacja trafi do sprzedaży 2 września. Star Trek kończy 60 lat i z tej okazji przygotowano specjalny komiks W jubileuszowej antologii znajdzie się siedem opowieści obejmujących wydarzenia znane z Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Animated Series, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks oraz Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. Komiks będzie również zawierał zapowiedź nowej głównej serii Star Trek, którą IDW uruchomi jeszcze w 2026 roku.

Jednym z najgłośniejszych punktów programu będzie debiut Briana Michaela Bendisa jako autora historii osadzonej w świecie Star Trek. Twórca przygotował opowieść skupioną na postaci Hikaru Sulu, a za warstwę graficzną odpowiada Michael Gaydos, współtwórca Jessica Jones. Dorastałem w domu pełnym fanów Star Treka. Jestem żonaty z fanką Star Treka. Wiele lat temu George Takei okazał mnie i mojej rodzinie tyle życzliwości, że bez wahania skorzystałem z okazji, by wyrazić swoją sympatię do tego uniwersum, tworząc klasyczną historię skupioną na Sulu – powiedział Bendis. W antologii pojawi się także nowa historia autorstwa Davida Gerrolda, scenarzysty odpowiedzialnego między innymi za legendarny odcinek „The Trouble with Tribbles”. Tym razem autor skupi się na losach kosmicznego oszusta Harry Mudd. Star Trek przetrwał tak długo w naszej kulturze, ponieważ nigdy nie opowiadał o pokonywaniu wrogów. Zawsze chodziło o odnajdywanie sojuszników i przyjaciół w obliczu ogromnej ciemności wszechświata. Miałem zaszczyt być częścią tej pierwotnej wizji. To była niezwykła przygoda i poznałem dzięki niej wspaniałych ludzi. Możliwość powrotu do tego uniwersum i napisania nowej historii, zwłaszcza takiej, która oddaje hołd oryginalnej serii, to prawdziwy przywilej – podkreślił Gerrold.

Swoją opowieść przygotował również Mike McMahan, twórca Star Trek: Lower Decks. Za ilustracje odpowiadają Michael Allred i Laura Allred. Wśród pozostałych twórców znaleźli się między innymi: Christopher Cantwell, David Walker, Ryan North, Meghan Camarena, Dana Gould, Dave Baker oraz Nicole Goux. Czytelnicy mogą spodziewać się historii poświęconych między innymi Worf, Scotty, Beverly Crusher oraz bohaterom Akademii Gwiezdnej Floty. Szczególne znaczenie ma również krótka historia autorstwa Christophera Cantwella i rysownika Isaaca Sancheza, która wprowadzi czytelników do nowego rozdziału komiksowego Star Trek. Historia, którą napisałem do jubileuszowego wydania, stawia najważniejsze pytanie dotyczące Star Treka: co dalej? Za nami sześć dekad niezwykłego dziedzictwa, ale dokąd teraz odważnie podążymy? Właśnie nad tym od lat pracujemy razem z redaktorką Heather Antos. Ta opowieść jest symbolicznym przekazaniem pałeczki po Picardzie ku czemuś zupełnie nowemu, skierowanemu w przyszłość, a właśnie wtedy Star Trek jest najlepszy – wyjaśnił Cantwell. Komiksy o Star Treku ukazują się niemal od samego początku istnienia marki. Pierwsze zeszyty trafiły do sprzedaży już w 1967 roku nakładem Gold Key Comics. Później serię publikowały także Marvel Comics i DC Comics. IDW odpowiada za komiksowe przygody załogi Gwiezdnej Floty od blisko dwóch dekad, a obecnie wydawana seria Star Trek: The Last Starship zbiera bardzo pozytywne recenzje.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.