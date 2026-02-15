35 lat temu zadebiutował prawdopodobnie najlepszy thriller w historii kina

Ten film rozsławił Anthony’ego Hopkinsa, Jodie Foster, a z postaci Hannibala Lectera uczynił ikonę popkultury.
14 lutego 1991 roku w USA miała premierę kultowa produkcja Milczenie owiec – thriller psychologiczny o niespotykanej głębi i sile oddziaływania. Choć to Czerwony smok Thomasa Harrisa był pierwszą powieścią z Hannibalem Lecterem, ekranizacja Milczenia owiec stała się prawdziwym przełomem, znacznie większym niż wcześniejszy film Manhunter z 1986 roku, który nie zdobył tak szerokiego uznania i popularności.
Milczenie owiec – 35 lat od premiery
Przypomnijmy, że historia koncentruje się na młodej agentce FBI Clarice Starling (Jodie Foster), która musi zdobyć zaufanie słynnego psychopatycznego mordercy Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), by schwytać innego seryjnego zabójcę. Inspiracją dla niego była m.in. realna postać Eda Geina.
Milczenie owiec przyniosło twórcom i aktorom deszcz nagród: Oscary za najlepszy film, reżyserię (Jonathan Demme), rolę pierwszoplanową (Jodie Foster) i rolę drugoplanową (Anthony Hopkins). To był jeden z pierwszych przypadków, gdy thriller zdobył tak szerokie uznanie w świecie kina, przełamując granice gatunku i pokazując, że dreszczowiec może być jednocześnie arcydziełem artystycznym i kasowym.
Film wyniósł Jodie Foster do statusu gwiazdy światowego formatu, a Anthony Hopkins, mimo niewielkiej liczby scen (łączny czas występu to około 8 minut), stworzył ikonę kina grozy i psychologicznego napięcia. Sukces Milczenia owiec zapoczątkował serię sequelów – Hannibal, Czerwony smok, Hannibal: Początek – oraz serial Hannibal, który jeszcze bardziej zgłębił postać Lectera (wcielił się w nią Mads Mikkelsen).
35 lat po premierze Milczenie owiec pozostaje wzorem thrillera psychologicznego, którego wpływ na kino jest nie do przecenienia. Choć powstały kolejne ekranizacje i adaptacje, niewiele filmów potrafi wywołać tak intensywny dreszcz i zachować jednocześnie status kultowego dzieła. Film jest dostępny na platformie MGM+. Zachęcamy do jego powtórki.
