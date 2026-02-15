35 lat temu zadebiutował prawdopodobnie najlepszy thriller w historii kina

14 lutego 1991 roku w USA miała premierę kultowa produkcja Milczenie owiec – thriller psychologiczny o niespotykanej głębi i sile oddziaływania. Choć to Czerwony smok Thomasa Harrisa był pierwszą powieścią z Hannibalem Lecterem, ekranizacja Milczenia owiec stała się prawdziwym przełomem, znacznie większym niż wcześniejszy film Manhunter z 1986 roku, który nie zdobył tak szerokiego uznania i popularności.

Milczenie owiec – 35 lat od premiery

Przypomnijmy, że historia koncentruje się na młodej agentce FBI Clarice Starling (Jodie Foster), która musi zdobyć zaufanie słynnego psychopatycznego mordercy Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), by schwytać innego seryjnego zabójcę. Inspiracją dla niego była m.in. realna postać Eda Geina.