Legendarne zabójstwa w ruchu powrócą w Assassin's Creed Shadows. Recenzja gry pojawi się 18 marca

W opublikowanym niedawno materiale wideo ukazującym różnice między bohaterami gry, Naoe i Yasuke, można zobaczyć scenę, w której młoda shinobi zbliża się do strażnika u wejścia do zamku w Kioto i eliminuje go jednym szybkim ruchem, nie przerywając chodu. To mechanika swego czasu była bardzo popularna.

Wraca popularna mechanika ze starego Asasyna

Mechanika ta pojawiła się po raz pierwszy w Assassin’s Creed III, ale została usunięta w Assassin’s Creed Origins. Powróciła dopiero w zeszłorocznym Assassin’s Creed Mirage, a teraz ponownie znalazła się w nadchodzącym Assassin’s Creed Shadows.

Każda odsłona Assassin's Creed jest konstruowana wokół głównych bohaterów, których unikalne zdolności i styl walki definiują rozgrywkę. W przypadku Naoe, wytrenowanej w sztuce shinobi, logicznym wyborem jest powrót zabójstw w ruchu. Z kolei Yasuke, potężny wojownik, który ima się zupełnie innych metod, zdecydowanie bardziej bezpośrednich i brutalnych.