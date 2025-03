Jeden z deweloperów Assassin’s Creed Shadows wypowiedział się o Yasuke. Czy ta postać może przyciągnąć uwagę graczy?

W rozmowie z serwisem Game Rant, reżyser kreatywny Jonathan Dumont opowiedział o Yasuke i sposobie w jaki Ubisoft odda historię w ręce graczy. Jak już wiemy, Assassin’s Creed Shadows oferuje dwójkę protagonistów, a każde z nich prezentuje odmienny styl rozgrywki. Naoe działa bardziej w stylu ninja, bazując na skradaniu i skrytobójstwie, natomiast Yasuke jest typowym wojownikiem, nastawionym na bezpośrednie starcia.

Deweloper opowiada o Yasuke

Chociaż Yasuke to pierwszy historyczny i zarazem główny bohater, którego losami pokierują gracze, Dumont przypomniał, że nie jest to pierwsza grywalna postać historyczna w serii. Wcześniej gracze mieli okazję wcielić się w Leonidasa w kilku scenach Assassin’s Creed Odyssey, ale jeśli dobrze pamiętacie, była to dość ograniczona możliwość. Yasuke jest zatem pierwszym protagonistą napisanym w oparciu o rzeczywistą postać, ale bazująca na szczątkowej ilości informacji na jej temat, co otworzyło przed zespołem Ubisoftu spore możliwości tworzenia historii.