Kontynuacja wielkiego kinowego hitu powraca po 20 latach. Nowy zwiastun oczekiwanego filmu

To jedna z najgorętszych premier tego sezonu wiosennego.

Po dwóch dekadach od premiery kultowej komedii, wrzeszczcie doczekamy się jej kontynuacji. Należąca do Disneya wytwórnia 20th Century Studios zaprezentowała nowy zwiastun filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, który zapowiada powrót znanych bohaterów oraz zupełnie nowy konflikt osadzony w realiach współczesnej branży medialnej i mody. Diabeł ubiera się u Prady 2 – nowy zwiastun Centralną postacią ponownie jest Miranda Priestly. Tym razem legendarna redaktor naczelna musi zmierzyć się z realnym kryzysem. Tradycyjna prasa traci znaczenie, a prestiżowy magazyn potrzebuje pieniędzy reklamowych, by przetrwać. Problem w tym, że kontrolę nad nimi sprawuje Emily Charlton, dawna asystentka Mirandy, dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie modowym. Zwiastun jasno sugeruje, że ich relacja szybko zamieni się w bezpośrednią rywalizację.

Materiał pokazuje również, jak zmieniła się Andrea Sachs. Bohaterka grana przez Anne Hathaway ponownie krzyżuje drogi z Emily i wraca myślami do czasów pracy w Runway. Miranda, jak na siebie przystało, zdaje się traktować tamten okres jak mało istotny epizod, co prowadzi do kolejnych napięć i charakterystycznych dla serii złośliwych dialogów. W tle pojawia się także Nigel, który znów pełni rolę cichego obserwatora modowych intryg.

W obsadzie kontynuacji znaleźli się również Stanley Tucci, Tracie Thoms i Tibor Feldman, którzy wracają do swoich ról. Do zespołu dołączają nowe twarze, w tym Lucy Liu, Lady Gaga, Justin Theroux oraz B.J. Novak. W filmie nie zobaczymy natomiast Adriana Greniera, który w oryginale wcielał się w partnera Andy. Za kamerą ponownie stanął David Frankel, a scenariusz przygotowała Aline Brosh McKenna, autorka tekstu do pierwszej części. Premiera filmu zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.