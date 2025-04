Legendarne science fiction Ghost in the Shell otrzyma nową serię. Pierwszy zwiastun i plakat

Za nową odsłonę tej ikonicznej serii odpowiada uznane studio Science Saru, znane ostatnio z sukcesu adaptacji Dandadan. Na oficjalnych kanałach społecznościowych Ghost in the Shell pojawiły się pierwszy teaser i plakat promocyjny, zapowiadające świeże podejście do cyberpunkowego uniwersum.

Legenda japońskiej popkultury, Ghost in the Shell, doczeka się dziesiątej animowanej serii. Przed rokiem oficjalnie zapowiedziano nowy projekt, a teraz studio wreszcie odkryło karty i zaprezentowało pierwszy zwiastun, a także krótki teaser nadchodzącego anime . Nie zabrakło także plakatu, który ujawnia wygląd major Motoko Kusanagi. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.

Choć Ghost in the Shell pierwotnie zaczynało jako jedenastorozdziałowa manga autorstwa Masamune Shirowa, z czasem seria urosła do rangi jednej z najczęściej adaptowanych dzieł japońskiej kultury. Sam autor odniósł się do tego z humorem, przyznając w nowym oświadczeniu, że jeśli wszystkie sezony anime i OVA liczyć osobno, to nowa produkcja Science Saru jest dziesiątą animowaną adaptacją.

Studio zapowiada, że ich interpretacja wniesie własną perspektywę do cyberpunkowego dziedzictwa, podkreślając zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwa życia w ciągłym połączeniu ze światem maszyn. Niestety szczegóły fabularne nie zostały jeszcze ujawnione.

Nowe Ghost in the Shell zadebiutuje w przyszłym roku.