Nowe Ghost in The Shell zapowiedziane. Pierwszy zwiastun i termin premiery

Studio Production I.G. oficjalnie ogłosiło nowe Ghost in The Shell, na które nie będziemy musieli długo czekać.

Od ostatniego anime z serii Ghost in The Shell minęło już trochę czasu. Na szczęście dla fanów marki Production I.G. powróci do cyberpunkowego świata, aby opowiedzieć nową historię z major Motoko Kusanagi. Studio podzieliło się pierwszym zwiastunem zapowiadającym tytuł, a także plakatem, na których możemy zobaczyć, w jakim stylu graficznym będzie utrzymany nadchodzący serial, który zatytułowano po prostu The Ghost in The Shell. The Ghost in The Shell – zapowiedź nowego anime W tej chwili żadne szczegóły dotyczące fabuły nie są znane. Nie wiadomo, czy będzie to ekranizacja mangi, czy też zupełnie oryginalna opowieść stworzona na potrzeby nowego serialu.

The Ghost in The Shell zostanie wyprodukowane przez Production I.G., czyli twórców pierwszego filmu z 1995 roku, czy kultowego serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex z 2002 roku. Wspierać ich będą zespoły z Bandai Namco Filmworks, Kodansha oraz Science SARU. Ostatnie studio ostatnio zostało wykupione przez Toho.

Nowe anime Ghost in The Shell zadebiutuje w 2026 roku. Przypomnijmy, że na markę Ghost in The Shell składają się cztery serię mang, a także dwa główne animowane filmy, dwusezonowe Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, osobna seria Ghost in the Shell: Arise, posiadająca siedem tomów mang, dwa seriale anime oraz jeden film animowany. W 2017 roku zadebiutował również aktorski film ze Scarlett Johansson w roli głównej. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.